Україна

Залишити без світла та води — черговий акт тероризму! Наслідки жорстокого обстрілу Харкова

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 10:05
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Звільнені населені пункти Харківщини, як жили півроку в окупації
Люди радіють звільненню, але злочини росіян жахають! Перші кадри з деокупованих містечок і сіл Харківщини
Карта бойових дій в Україні 12.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:15:02
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