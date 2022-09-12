Залишити без світла та води — черговий акт тероризму! Наслідки жорстокого обстрілу Харкова

Харків, як і вся Україна, є синонімом слова мужність. Щодня місто страждає від ворожих обстрілів з жахливими наслідками. Проте наші люди — незламні.

Російські військові в паніці тікають з Харківщини після вдалого контрнаступу ЗСУ. Вони не можуть дати відсіч на полі бою, тож вирішують тероризувати мирне населення.

Удар по ТЕЦ-5 у Харкові

Учора ввечері, 11 вересня, окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5 — це об’єкт критичної інфраструктури — внаслідок чого місто залишилося без світла та води. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

— Удар по інфраструктурному об’єкту Харкова. Внаслідок удару у багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини у кількох районах немає води, не працюють насоси, — йдеться у повідомленні.

Також було зупинено рух метро, людям довелося пішки йти темними тунелями.

Усі фахівці, від ДСНС до працівників обленерго, працювали над поновленням роботи систем. Водопостачання вночі відновили, метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про проблеми з мобільною мережею та закликав підключатися до національного роумінгу.

За його словами, через ракетний удар по об’єкту інфраструктури у Холодногірському районі загинули двоє працівників. Рятувальники майже всю ніч локалізовували масштабну пожежу.

У Чугуївському районі від ворожих обстрілів двоє працівників отримали поранення, їх госпіталізували.

По Новобаварському районі окупанти вдарили з ЗРК С-300, частково зруйнували п’ятиповерховий будинок. Загинула одна особа, двоє — поранені.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє, що електропостачання зникло у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково Донецькій областях, проте завдяки роботі фахівців робота відновилася.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що удар по Харківській ТЕЦ-5 — це прояв тероризму.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 11, 2022

Володимир Зеленський про обстріл Харківської ТЕЦ-5

Президент України відреагував на жорстокий обстріл критичної інфраструктури. Він підкреслив, що Україна та світ бачать терористичні акти.

— Ви досі думаєте, що ми “один народ”? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?

Читайте по губах:

Без газу чи без вас? Без вас.

Без світла чи без вас? Без вас.

Без води чи без вас? Без вас.

Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага — для нас не так страшно й смертельно, як ваші “дружба й братерство”, але історія все розставить по місцях.

І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею… і БЕЗ вас! — заявив Зеленський.

ЗСУ повертають наші населені пункти на Харківщині, проте жахіття, які чинили там росіяни, кидають в піт. Раніше ми розповідали, як села та містечка Харківщини жили півроку в окупації.

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