Кровожерливі російські обстріли Харкова — за добу десяток поранених та четверо загиблих

Уже три місяці поспіль російські загарбники щоночі випускають по Харкову кілька ракет. Цього разу, в ніч на 9 вересня, ворог інтенсивно завдавав ракетних ударів з РСЗВ по місту й області.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок російського терору зайнялась пожежа триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі. Є влучання в Київському районі — постраждала 53-річна жінка.

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Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Богодухівській райони.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де росіяни продовжують тероризувати мирне населення.

У Чугуєві загинула 60-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр та господарчі споруди.

Загалом за добу медики госпіталізували десятеро людей:

восьмеро — у Харкові;

одну — в Лозівському районі;

одну — в Чугуївському районі.

На жаль, ще чотири людини загинули.

Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, зокрема у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам’янка.

Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку, — зазначає Синєгубов.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 9 вересня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Учора, 8 вересня, двоє загинуло і п’ятеро постраждало внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Ще семеро мешканців області зазнали поранень минулої доби — в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Серед них і 2-річна дитина.

О десятій ранку окупанти обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова з реактивної системи залпового вогню Ураган.

Під вогнем опинились одразу кілька точок: спальний район міста, де розташована школа і палац культури.

Місцеві зазначають, що чули серію з 13 вибухів. Поліція попередньо повідомляє, що росіяни запустили снаряди з Бєлгорода.

У мережі один за одним з’являються відео, як окупанти у паніці кидають свої позиції, дехто навіть перевдягається у цивільний одяг, щоб втекти.

Дивись, який має вигляд звільнення окупованих РФ сіл та містечок в Україні.

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