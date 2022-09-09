Кровожерливі російські обстріли Харкова — за добу десяток поранених та четверо загиблих

Уже три місяці поспіль російські загарбники щоночі випускають по Харкову кілька ракет. Цього разу, в ніч на 9 вересня, ворог інтенсивно завдавав ракетних ударів з РСЗВ по місту й області.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок російського терору зайнялась пожежа триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі. Є влучання в Київському районі — постраждала 53-річна жінка.
Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Богодухівській райони.
Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де росіяни продовжують тероризувати мирне населення.
У Чугуєві загинула 60-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр та господарчі споруди.
Загалом за добу медики госпіталізували десятеро людей:
На жаль, ще чотири людини загинули.
Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, зокрема у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам’янка.
Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, зокрема у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам’янка.
Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку, — зазначає Синєгубов.
Учора, 8 вересня, двоє загинуло і п’ятеро постраждало внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Ще семеро мешканців області зазнали поранень минулої доби — в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Серед них і 2-річна дитина.
О десятій ранку окупанти обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова з реактивної системи залпового вогню Ураган.
Під вогнем опинились одразу кілька точок: спальний район міста, де розташована школа і палац культури.
Під вогнем опинились одразу кілька точок: спальний район міста, де розташована школа і палац культури.
Місцеві зазначають, що чули серію з 13 вибухів. Поліція попередньо повідомляє, що росіяни запустили снаряди з Бєлгорода.
У мережі один за одним з’являються відео, як окупанти у паніці кидають свої позиції, дехто навіть перевдягається у цивільний одяг, щоб втекти.
Дивись, який має вигляд звільнення окупованих РФ сіл та містечок в Україні.
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