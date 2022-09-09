Кровожадные российские обстрелы Харькова — за сутки десяток раненых и четверо погибших

Уже три месяца подряд российские захватчики каждую ночь выпускают по Харькову несколько ракет. На этот раз, в ночь на 9 сентября, враг интенсивно наносил ракетные удары с РСЗО по городу и области.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате российского террора случился пожар трехэтажного админздания в Салтовском районе. Есть попадание в Киевском районе — пострадала 53-летняя женщина.

В течение суток терпели удары оккупантов Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы.

Утром медики госпитализировали мужчину в Дергачевской общине, где россияне продолжают терроризировать мирное население.

В Чугуеве погибла 60-летняя женщина. Повреждены частные дома, учебно-спортивный центр и хозяйственные постройки.

Всего за сутки медики госпитализировали десять человек:

восемь — в Харькове;

одного — в Лозовском районе;

одного — в Чугуевском районе.

К сожалению, еще четыре человека погибли.

Наши военные отражают наступления российской оккупационной армии, в частности, в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске и Каменка.

Российская армия деморализована, отступая, пытается эвакуировать раненых и поврежденную технику, — отмечает Синегубов.

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Вчера, 8 сентября, двое погибли и пятеро пострадали в результате утренних обстрелов Харькова. Еще семь жителей области получили ранения за прошедшие сутки — в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах. Среди них и 2-летний ребенок.

В десять утра оккупанты обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова из реактивной системы залпового огня Ураган.

Под огнем оказались сразу несколько точек: спальный район города, где расположена школа и дворец культуры.

Местные отмечают, что слышали серию из 13 взрывов. Полиция предварительно сообщает, что россияне запустили снаряды из Белгорода.

В сети один за другим появляются видео, как оккупанты в панике бросают свои позиции, некоторые даже переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать.

Смотри, как выглядит освобождение оккупированных РФ сел и городков в Украине.

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