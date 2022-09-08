Воины уничтожают технику и силу врага — как украинцы приветствуют ВСУ в освобожденных селах

Переправа россиян в Дарьевке была основным маршрутом, соединявшим две группировки армии оккупантов вдоль берегов Днепра.

Об этом заявила британская разведка. После того как украинские защитники уничтожили это транспортное сообщение, россияне уже не смогут быстро разворачивать оперативные резервы и пополнять запасы вооружения.

В сети один за другим появляются видео, как оккупанты в панике бросают свои позиции, некоторые даже переодеваются в гражданскую одежду, чтобы убежать.

Впрочем, их это не спасает. Украинские защитники демонстрируют, как уничтожают технику и силы врага и как их приветствуют в освобожденных селах люди, пережившие оккупацию.

Местные выходят встречать украинских военных. А те, несмотря на усталость и все увиденные ужасы российских преступлений, продвигаются дальше и не теряют чувство юмора.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как Олег Жданов прокомментировал ситуацию на Юге Украины.