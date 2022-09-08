Україна

Воїни знищують техніку і силу ворога — як українці вітають ЗСУ у звільнених селах

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 08 Вересня 2022, 22:30

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