Воїни знищують техніку і силу ворога — як українці вітають ЗСУ у звільнених селах

Переправа росіян у Дар’ївці була основним маршрутом, що сполучала два угруповання армії окупантів уздовж берегів Дніпра.

Про це сьогодні заявила британська розвідка. Після того як українські захисники знищили це сполучення, росіяни уже не зможуть швидко розгортати оперативні резерви та поповнювати запаси озброєння.

У мережі один за одним з’являються відео, як окупанти у паніці кидають свої позиції, дехто навіть перевдягається у цивільний одяг, щоб втекти.

Утім, їх це не рятує. Українські захисники демонструють, як знищують техніку і сили ворога і як їх вітають у звільнених селах ті, хто пережив окупацію.

Місцеві виходять зустрічати українських військових. А ті, попри втому і всі побачені жахіття російських злочинів, просуваються далі й не втрачають почуття гумору.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали про те, як Олег Жданов прокоментував ситуацію на Півдні України.