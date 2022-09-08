Ізюмське угруповання росіян буде відрізане! Мусієнко про контрнаступ на Харківщині

Військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував заяву Генштабу щодо звільнення 20 населених пунктів на Харківщині та просування ЗСУ в глиб російської лінії оборони на 50 км.

За словами Олександра, у нашої армії з’явилася можливість відрізати російське угруповання в Ізюмі, що послабить ворога. Також це зменшить загрозу для Харківської, півночі Донецької та Луганської областей.

Що стосується щоденних обстрілів Харкова, то зараз ще рано говорити про так звану “санітарну зону” довкола міста. Вона допомогла б зменшити інтенсивність ворожих обстрілів.

Також Мусієнко зазначив, що нещодавня програмна стаття генералів Валерія Залужного та Михайла Забродського є важливим елементом комунікації ЗСУ із суспільством, що допоможе відкрити дискусії на різні теми, які стосуються війни.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, коли закінчиться війна та що буде з Росією, на думку Олексія Данілова.