Україна

Ізюмське угруповання росіян буде відрізане! Мусієнко про контрнаступ на Харківщині

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 08 Вересня 2022, 21:18

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