Це не будуть роки! Данілов про те, коли закінчиться війна та що буде з Росією

Повномасштабна війна в Україні триває вже півроку. Зрозуміло, що вона перебуває у гарячій фазі й не зможе закінчитися за кілька місяців. Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів в інтерв’ю LB, скільки ще може тривати війна.

Насамперед він наголосив, що уряд не сидів склавши руки, а готувався до оборони країни. Минулого року навіть вперше було ухвалено План оборони країни.

На запитання щодо того, скільки триватиме війна, Данілов заявив: не вважає, що війна буде занадто довгою.

Я хотів би з вами не погодитися, коли ви кажете, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором.

— Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися, — зауважив Данілов.

Також секретар РНБО не радить порівнювати війну в Україні з ізраїльсько-палестинським конфліктом.

— Ми маємо зробити так, щоб після нашої перемоги у них узагалі не було бажання… Не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас. І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо спокійніші. Я не думаю, що нам треба порівнювати те, що відбувається, з Ізраїлем, там трішки інша ситуація по багатьох процесах, — підкреслив секретар РНБО.

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Що буде з Росією після війни

Олексій Данілов неодноразово говорив, що Російська Федерація розпадеться. За його словами, у РФ уже почалися процеси, які не подобаються владі.

— Ми отримуємо дані соцдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу — не в березні, не у квітні, а от два місяці, як почали набирати обертів.

У дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів.

— Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів, — поділився Данілов.

Українські військові розпочали контрнаступ на Півдні та звільняють українські населені пункти. Раніше ми розповідали про деокупацію Херсонщини та Донеччини.

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