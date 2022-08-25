Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні

За шість місяців війни Російська Федерація втратила близько 2000 танків, 234 літаки, 199 вертольотів та 15 кораблів. Оскільки цінність людського життя в Росії близька до нуля, ми вирішили розповісти лише про технічні втрати ворога, а саме: на скільки мільярдів доларів ЗСУ знищили російської техніки за півроку війни.

Як повідомляє видання Forbes Ukraine, за шість місяців на війні з Україною росіяни втратили понад 12 тисяч військової техніки на суму $16 млрд — і це без урахування ракет.

Найбільша втрата

Найдорожчою втратою для російського війська став ракетний крейсер Москва — флагман Чорноморського флоту з надпотужним озброєнням та дальністю ураження.

Вартість Москви оцінюють у $750 млн.

До того, як ЗСУ знищили крейсер, найдорожчою втратою був збитий силами української ППО літак Іл-76 вартістю $86 млн.

Рейтинг найдорожчих втрат росіян у війні з Україною

Крейсер Москва — $750 млн Літак Іл-76 — $86 млн Корабель Саратов — $75 млн Літак Су-30СМ — $50 млн Літак Су-34 — $40 млн Літак Су-35 — $32 млн Літак Іл-22ПП — $30 млн Судно Василій Бех — $21 млн

Загалом військово-морські сили Росії за шість місяців війни в Україні втратили $82 млрд.

Під час вибухів на військовому аеродромі в Саках, у Криму, росіяни втратили водночас більше авіації протягом одного дня, аніж за всі попередні дні війни в Україні.

Таких втрат за один день імперська Росія не зазнала навіть за часів Другої світової війни.

Серед знищеної авіатехніки точно були винищувачі серії Су-30СМ та розвідники Су-24МР. Їхня орієнтовна ціна — близько $230 млн.

Саме літаки складають найбільшу частку військових втрат РФ — понад 32%. Загалом ЗСУ знищили 234 ворожих літаки на суму $5,3 млрд.

Україна святкує свою 31-шу річницю незалежності, яку просто зараз змушена знову відвойовувати в окопах. Як подарунок з нагоди Дня Незалежності, США надали Україні майже $3 млрд для ще кращого знищення ворога та поповнення рейтингу найдорожчих втрат Росії у війні з Україною.

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