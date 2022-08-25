Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні

За шість місяців війни Російська Федерація втратила близько 2000 танків, 234 літаки, 199 вертольотів та 15 кораблів. Оскільки цінність людського життя в Росії близька до нуля, ми вирішили розповісти лише про технічні втрати ворога, а саме: на скільки мільярдів доларів ЗСУ знищили російської техніки за півроку війни.
Як повідомляє видання Forbes Ukraine, за шість місяців на війні з Україною росіяни втратили понад 12 тисяч військової техніки на суму $16 млрд — і це без урахування ракет.
Найдорожчою втратою для російського війська став ракетний крейсер Москва — флагман Чорноморського флоту з надпотужним озброєнням та дальністю ураження.
Вартість Москви оцінюють у $750 млн.
Вартість Москви оцінюють у $750 млн.
До того, як ЗСУ знищили крейсер, найдорожчою втратою був збитий силами української ППО літак Іл-76 вартістю $86 млн.
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Загалом військово-морські сили Росії за шість місяців війни в Україні втратили $82 млрд.
Під час вибухів на військовому аеродромі в Саках, у Криму, росіяни втратили водночас більше авіації протягом одного дня, аніж за всі попередні дні війни в Україні.
Таких втрат за один день імперська Росія не зазнала навіть за часів Другої світової війни.
Таких втрат за один день імперська Росія не зазнала навіть за часів Другої світової війни.
Серед знищеної авіатехніки точно були винищувачі серії Су-30СМ та розвідники Су-24МР. Їхня орієнтовна ціна — близько $230 млн.
Саме літаки складають найбільшу частку військових втрат РФ — понад 32%. Загалом ЗСУ знищили 234 ворожих літаки на суму $5,3 млрд.
Україна святкує свою 31-шу річницю незалежності, яку просто зараз змушена знову відвойовувати в окопах. Як подарунок з нагоди Дня Незалежності, США надали Україні майже $3 млрд для ще кращого знищення ворога та поповнення рейтингу найдорожчих втрат Росії у війні з Україною.
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