Світ

Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Серпня 2022, 16:00
Втрати Росії за шість місяців війни

Більше відео
США Україна
З нагоди Дня Незалежності: США надають Україні найбільший пакет допомоги на майже $3 млрд
0:05:57
Опалювальний сезон в Європі
Швейцарська ощадність врятує світ! Як Європа об’єдналася, щоб скоротити споживання газу з РФ
Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні
Ми маємо лунати гучно! Виходь на акцію до Дня Незалежності України за кордоном
Прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін засудили за танці на вечірці
Засудили за танці та веселощі! Розповідаємо про флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін
Дивитись більше

Останні відео
вступ до ЄС

З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи
0:06:44
Волонтерський рух в Україні: як стати волонтером
Таких, як вони, немає ніде у світі! Як українські волонтери наближають нашу перемогу
Втрати Росії за шість місяців війни
Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні
0:04:37
Богдан Дронов про звання Герой України та значення незалежності
У свої 28 років керував батальйоном, пережив кому та отримав звання Герой України! Історія майора Богдана Дронова
Вибухи 24 серпня 2022 року - підсумки Дня Незалежності України
Масовані атаки росіян по Україні 24 серпня — як пройшов День Незалежності в областях
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 25 серпня
станція Чаплине на Дніпропетровщині iyi-chapline-dnipropetrovshhini-15_n2143674
Трагедія на станції Чаплине! Удар росіян по вагонах потяга забрав життя 25 осіб на Дніпропетровщині. Що відомо
0:05:55
Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні
Незалежність в України більше ніхто не забере! Що потрібно для нашої перемоги у війні
0:07:42
Святослав Вакарчук
І все буде добре! Вакарчук заспівав разом з військовими просто з лінії фронту
0:03:33
Борис Джонсон відвідав Україну на День Незалежності України: підсумки
Приїхати та привітати особисто! Борис Джонсон втретє відвідав Україну та оголосив про новий пакет допомоги
Більше відео
Волонтерський рух в Україні: як стати волонтером
Читати далі
Таких, як вони, немає ніде у світі! Як українські волонтери наближають нашу перемогу
Богдан Дронов про звання Герой України та значення незалежності
Читати далі
У свої 28 років керував батальйоном, пережив кому та отримав звання Герой України! Історія майора Богдана Дронова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь