Огромные убытки! Сколько миллиардов долларов потеряла Россия за полгода войны в Украине

За шесть месяцев войны Российская Федерация потеряла около 2000 танков, 234 самолета, 199 вертолетов и 15 кораблей. Поскольку ценность человеческой жизни в России близка к нулю, мы решили рассказать лишь о технических потерях врага, а именно: на сколько миллиардов долларов ВСУ уничтожили российскую технику за полгода войны.

Как сообщает издание Forbes Ukraine, за шесть месяцев на войне с Украиной россияне потеряли более 12 тысяч военной техники на сумму $16 млрд — и это без учета ракет.

Наибольшая потеря

Самой дорогой потерей для российской армии стал ракетный крейсер Москва — флагман Черноморского флота с мощным вооружением и дальностью поражения.

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Стоимость Москвы оценивается в $750 млн.

До того как ВСУ уничтожили крейсер, самой дорогой потерей был сбитый силами украинской ПВО самолет Ил-76 стоимостью $86 млн.

Рейтинг самых дорогих потерь россиян в войне с Украиной

Крейсер Москва — $750 млн Самолет Ил 76 — $86 млн Корабль Саратов — $75 млн Самолет Су-30СМ — $50 млн Самолет Су-34 — $40 млн Самолет Су-35 — $32 млн Самолет Ил-22ПП — $30 млн Судно Василий Бех — $21 млн

В общей сложности военно-морские силы России за шесть месяцев войны в Украине потеряли $82 млрд.

Во время взрывов на военном аэродроме в Саках, в Крыму, россияне потеряли одновременно больше авиации в течение одного дня, чем за все предыдущие дни войны в Украине.

Такие потери за один день имперская Россия не понесла даже во времена Второй мировой войны.

Среди уничтоженной авиатехники точно были истребители серии Су-30СМ и разведчики Су-24МР. Их ориентировочная цена около $230 млн.

Именно самолеты составляют наибольшую долю военных потерь РФ — более 32%. Всего ВСУ уничтожили 234 вражеских самолета на сумму $5,3 млрд.

Украина празднует свою 31-ю годовщину независимости, которую прямо сейчас вынуждена снова отвоевывать в окопах. В качестве подарка по случаю Дня Независимости, США предоставили Украине почти $3 млрд для еще лучшего уничтожения врага и пополнения рейтинга самых дорогих потерь России в войне с Украиной.

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