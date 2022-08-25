Огромные убытки! Сколько миллиардов долларов потеряла Россия за полгода войны в Украине

За шесть месяцев войны Российская Федерация потеряла около 2000 танков, 234 самолета, 199 вертолетов и 15 кораблей. Поскольку ценность человеческой жизни в России близка к нулю, мы решили рассказать лишь о технических потерях врага, а именно: на сколько миллиардов долларов ВСУ уничтожили российскую технику за полгода войны.
Как сообщает издание Forbes Ukraine, за шесть месяцев на войне с Украиной россияне потеряли более 12 тысяч военной техники на сумму $16 млрд — и это без учета ракет.
Самой дорогой потерей для российской армии стал ракетный крейсер Москва — флагман Черноморского флота с мощным вооружением и дальностью поражения.
Стоимость Москвы оценивается в $750 млн.
Стоимость Москвы оценивается в $750 млн.
До того как ВСУ уничтожили крейсер, самой дорогой потерей был сбитый силами украинской ПВО самолет Ил-76 стоимостью $86 млн.
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В общей сложности военно-морские силы России за шесть месяцев войны в Украине потеряли $82 млрд.
Во время взрывов на военном аэродроме в Саках, в Крыму, россияне потеряли одновременно больше авиации в течение одного дня, чем за все предыдущие дни войны в Украине.
Такие потери за один день имперская Россия не понесла даже во времена Второй мировой войны.
Такие потери за один день имперская Россия не понесла даже во времена Второй мировой войны.
Среди уничтоженной авиатехники точно были истребители серии Су-30СМ и разведчики Су-24МР. Их ориентировочная цена около $230 млн.
Именно самолеты составляют наибольшую долю военных потерь РФ — более 32%. Всего ВСУ уничтожили 234 вражеских самолета на сумму $5,3 млрд.
Украина празднует свою 31-ю годовщину независимости, которую прямо сейчас вынуждена снова отвоевывать в окопах. В качестве подарка по случаю Дня Независимости, США предоставили Украине почти $3 млрд для еще лучшего уничтожения врага и пополнения рейтинга самых дорогих потерь России в войне с Украиной.
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