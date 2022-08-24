По случаю Дня Независимости: США предоставляют Украине самый большой пакет помощи почти на $3 млрд

Украину поддерживает весь цивилизованный мир: на борьбу с вековым злом требуется много ресурсов. Одними из самых больших друзей Украины в войне против РФ стали США, которые уже неоднократно оказывали нам военную и материальную помощь.

Сегодня, по случаю Дня Независимости Украины, президент Соединенных Штатов Америки подписал указ о самой большой на данный момент военной помощи для нашей страны — практически $3 млрд в украинский бюджет.

Об этом в своем Facebook сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сейчас также смотрят

— Средства поступят через механизм Всемирного банка. Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком нашей стране ко Дню Независимости Украины, — написал Марченко на своей странице в социальной сети.

В сумму грантовой безвозвратной помощи входят системы ПВО, артиллерийские и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

Поздравление президента США Джо Байдена по случаю 31-й годовщины независимости опубликовали на сайте Белого дома.

Байден заявил: США продолжат поддерживать украинский народ и в дальнейшем будут помогать Украине в борьбе против России.

— Я знаю, что этот день независимости является горьким для многих украинцев, поскольку тысячи людей были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Многие другие стали жертвами российских зверств и нападений.

Но шесть месяцев неустанных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и 31 год независимости, — убежден Байден.

Сегодня сеть пестрит поздравлениями украинцев и Украины с Днем Независимости. К общему праздничному поздравлению присоединился и президент Украины Владимир Зеленский: смотри его поздравление и подтексты в словах президента в нашем материале.

Читай нас в Telegram!