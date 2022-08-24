Мир

По случаю Дня Независимости: США предоставляют Украине самый большой пакет помощи почти на $3 млрд

Виктория Мельник, редактор сайта 24 августа 2022, 16:20
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