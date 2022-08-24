Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир — поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает свой 31-й День Независимости. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с этой важной датой и подчеркнул, где бы мы ни находились сегодня и что бы ни делали, наша цель единственная — сохранение независимости и победа Украины.

— Свободный народ независимой Украины. И этим все сказано. Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня — на 182-й день полномасштабной войны.

Сколько в этих словах и смыслов, подвигов и утрат, радости и боля. А главное — сколько у них правды. Нашей правды, правды о нашем настоящем, с которой невозможно спорить, которую невозможно не видеть и не признавать: мы свободный народ независимой Украины, — обратился Зеленский к украинцам.

Ровно полгода назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и надеялась, что наша независимость на этом закончилась. Но вот сегодня мы говорим: “С Днем Независимости, Украина!”

Теперь весь мир узнал, кто такие украинцы и что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: “Это где-то там, возле России”.

Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир. Дали человечеству новую надежду, что справедливость не покинула наш циничный мир до конца. И в нем все еще побеждает не сила, а правда. Не деньги, а ценности, не нефть, а люди, — отметил президент.

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Украинцам действительно удалось изменить ход истории и объединить весь демократический мир, чтобы тирания и диктатура не одержала верх над человеческими и гражданскими ценностями.

— Во всех мировых учебниках по истории будет раздел “Времена, когда мир объединила Украина”. Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает, — сказал Зеленский.

Украина разбудила весь континент. Европейцы выходят на площади, вводят жесткие санкции против агрессора и единогласно признают, что Украина — будущий член Евросоюза.

Сегодня именно люди диктуют власти тренды и правила поведения, а не поддерживать наше государство стало для лидеров стыдно.

Смотри полное поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

Украина изменила мир. А если тебе интересно, что за 31 вещь, которая изменила жизнь украинцев за время независимости, то читай об этом в нашем материале.

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