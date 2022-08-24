Экология, быт, сознание, технологии лайфстал: 31 вещь, изменившая жизнь украинцев

Мир развивается едва ли не каждый час. Постоянно появляются новые изобретения, облегчающие нам жизнь. Некоторые вещи оказывают сильное влияние на людей, формирование социума и мышления.

За 31 год независимости множество вещей изменило жизнь украинцев: от семейного быта до национального сознания. Мы расскажем о 31 вещи, которая изменила украинцев. Конечно, мы не могли охватить все, что повлияло на наше общество, но расскажем о главном.

Лайфстайл

Косметология

Тенденцией последних лет является косметология. Женщины и мужчины регулярно посещают косметолога и проходят различные процедуры. Косметолог сейчас — одна из самых прибыльных профессий, но, безусловно, очень ответственная. Практически все заботятся о себе и своем внешнем виде, поэтому данная сфера и в будущем может не потерять своей популярности.

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Электронные сигареты

Курение всегда присутствовало в жизни украинцев. Однако со временем люди стали отказываться от обычных сигарет в пользу электронных. Иногда последние даже помогали избавиться от вредной привычки.

Сейчас электронные сигареты почти полностью заменили настоящие, однако вред для здоровья от некоторых все равно остается. Раньше можно было курить электронные сигареты в местах, где табачные запрещалось. Однако в этом году был принят новый закон о курении, который приравнял электронные сигареты к обычным.

Безвиз

Украина стала на европейский путь. Наши дружественные соседи еще пять лет назад показали, что рады видеть нас. Ведь в июне 2017 года начал действовать безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Жители нашей страны получили возможность гораздо легче путешествовать по Европе и изучать культуру, архитектуру и жизнь других стран.

Сирена воздушной тревоги

Пронзительные звуки воздушной тревоги, заставляющие все внутри дрожать, уже стали частью повседневной жизни украинцев. Но до сих пор каждый раз от первых высоких нот сирен появляются мурашки и начинается внутренняя паника.

Просим всех жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасном месте!

Также мы хотим напомнить, что в Украине появились новые сигналы тревоги.

Фастфуд

Фастфуд вредный, но такой вкусный! За годы независимости на территории Украины появилось много сетей ресторанов быстрого питания как зарубежных, так и украинских. Популярной стала также уличная еда, которую можно есть на ходу. С самого начала полномасштабного вторжения России некоторые компании приостановили свою работу в Украине. Поэтому большинство граждан с нетерпением ждут возобновления работы любимого McDonald’s.

Технологии

Интернет

Так много нового принес нам интернет. С течением времени он развивался, и уже не нужно ждать полчаса, пока загрузится одна страница. Интернет принес в нашу жизнь много хорошего и плохого. Люди получили широкий доступ к разным знаниям: можно овладеть профессией, оформить документы, найти работу и любовь в интернете.

Но есть и другая сторона: множество аферистов, онлайн-казино и непроверенные сайты с вирусами и ложной информацией.

Мобильные телефоны

Современные гаджеты — подарок или проклятие? Современные мобильные телефоны значительно упрощают нам жизнь, позволяя общаться с человеком с другого конца планеты. Вместе с тем мы проводим в гаджетах значительную часть своей жизни.

Даже малыши в возрасте двух лет знают, как разблокировать телефон и включить мультики на YouTube.

Социальные сети

Социальные сети подарили нам такую ​​прекрасную профессию, как блогерство. Человек может проявить себя и стать инфлюэнсером. Кажется, что легко снимать видео, делать фотографии и публикации на разные темы. Но нужно приложить много усилий, чтобы стать интересным(-ой) аудитории и удержать ее.

Через социальные сети мы можем найти старых знакомых и возобновить общение или же узнать, как живут люди в других странах. Получить полезные советы и вдохновиться на изменение своей жизни.

Однако есть и другая сторона социальных сетей: люди стараются быть идеальными. Они показывают только хорошую часть своей жизни, не стремясь упоминать о реальных проблемах. У многих людей из-за социальных сетей появляются комплексы.

В то же время социальные сети являются большой движущей силой. Стоит запустить флешмоб — как его поддержат миллионы людей. Например, как это было с #sitlikeagirl.

Онлайн-медиа

С развитием технологий стали меняться украинские СМИ. Постепенно развивалось радио и телевидение, а затем появились современные интернет-СМИ. Доступ к новостям у украинцев бесплатный и круглосуточный. Все, что для этого нужно — смартфон и интернет.

Информация — актуальная и оперативная. Не надо стоять в очереди за утренней свежей газетой, чтобы прочитать о вчерашних событиях, или ждать выпуск новостей на ТВ. А сейчас, когда правдивая информация сверхважная, украинские каналы создали телемарафон Єдині новини. Его трансляцию можно смотреть даже в приложении Дія.

Читать по теме Не просто Sensitive content. Почему социальные сети блокируют посты украинцев и какая петиция может помочь решить проблему Рассказываем о петиции с призывом обратиться к Google и Meta по поводу прекращения блокирования украинского контента о войне.

Электронные петиции

В Украине властвует демократия, поэтому источником власти является народ. Любые вопросы на государственном уровне украинцы могут решить посредством электронных петиций.

Человек создает петицию на сайте президента Украины и описывает проблему, которая его беспокоит, предлагая свое решение. Затем петиция должна набрать 25 000 подписей. Потом ее рассматривает президент Украины и отвечает на нее, давая дальнейшие указания.

Дія

Достижение Украины, которому наверняка завидует вся Европа. Необходимые документы в твоем смартфоне, в одном приложении. А на портале Дія вообще существует широкий спектр услуг.

Люди за границей удивляются, как это: иметь паспорт или ковид-сертификаты в телефоне и приравнивать это к полноценным документам? Можно! Это доказывает, что Украина — современное прогрессивное государство и готово идти в ногу со временем.

Интернет-банкинг

Современные проблемы нуждаются в современных решениях! Не нужно больше стоять в долгих очередях на почте, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Переводить средства с одного счета на другой, даже между странами, можно всего за несколько минут с помощью телефона.

А сейчас украинцы собирают просто огромные суммы для помощи нашей армии! Несколько десятков лет назад это было даже сложно представить!

Фриланс

Последние несколько лет, особенно во времена карантина, в Украине очень популярным стал фриланс. Профессии из сферы IT и интернет-маркетинга сейчас очень востребованы на рынке.

Благодаря фрилансу можно работать из дома и вести несколько проектов одновременно. Такой вид работы позволяет путешествовать и работать, поэтому это является большим преимуществом для людей. Более того! Фриланс в Украине стал настолько популярен, что правительство создало соответствующий закон, чтобы защитить работников.

Бесконтактная оплата

Украинцы быстро овладели системой PayPass — это удобно и быстро. Сейчас каждый украинец может рассчитаться в магазине, трамвае, метро, ​​кинотеатре и другом заведении телефоном или смарт-часами. Не надо брать с собой даже сумку или кошелек — все в твоем смартфоне.

Экология

Одноразовая посуда

Одноразовая посуда, контейнеры, пакеты значительно облегчили жизнь украинцев. Например, на пикник теперь не нужно брать железные вилки и ложки или мыть гору посуды после вечеринок. Достаточно собрать одноразовую и выбросить. Сейчас людям сложно представить жизнь даже без одноразовых целлофановых пакетов.

Экотовары

Конечно, одноразовые вещи значительно упростили нашу жизнь, но негативно повлияли на экологию. Через несколько десятков лет сознание людей изменилось. Сейчас все больше украинцев предпочитают многоразовые экосумки, берут кофе в свои чашки или празднуют дни рождения с пластиковой посудой, но многоразовой.

Украинцы начинают сортировать мусор и перерабатывать отходы. Такая ответственность граждан только радует, хотя нам еще есть чему учиться у европейских соседей.

Электроавтомобили

Украинцы начали отдавать предпочтение электроавтомобилям, велосипедам или самокатам. Это сохраняет окружающую среду и личный бюджет. Востребованными такие автомобили стали весной этого года, ведь в стране возник дефицит бензина, а цены на топливо значительно выросли.

Солнечные панели

Украина осваивает альтернативные источники энергии, в том числе солнечную. Стоить такое удовольствие может недешево, но люди устанавливают солнечные панели на дома. Такое решение может окупиться всего через несколько лет, ведь ты можешь даже продавать полученную электроэнергию.

Сейчас солнечные панели можно увидеть даже в парках и подзарядить свой телефон. А павербанки и мощные генераторы на солнечных панелях помогают нашим защитникам. В лесу трудно найти розетку, поэтому альтернативный источник энергии заряжает необходимую технику.

Электронные книги

Постепенно население нашей страны переходит на электронные книги. Во-первых, это бережет природу, ведь придется рубить гораздо меньше деревьев. Во-вторых, электронная версия книги стоит гораздо дешевле. В-третьих, на один такой прибор можно скачать несколько десятков книг одновременно и носить с собой где угодно. А благодаря подсветке можно читать даже ночью.

Быт

Микроволновка

Микроволновая печь была тем изобретением, которое значительно упростило жизнь украинцам. Не стоит недооценивать эту кухонную технику, ведь она способна на больше, чем просто разогреть пищу. Если внимательно прочитать инструкцию, рецепты и поэкспериментировать, то в микроволновке можно приготовить все: от горячих закусок до вкусных десертов.

Пластиковые окна

Стеклопакеты гораздо лучше сохраняют тепло, чем обычные окна, а также обладают лучшей шумоизоляцией. Без пластиковых окон не обходится ни один “евроремонт”. В настоящее время существуют различные пластиковые окна по форме и цвету. Более того! Есть даже дверь для балконов, офисов и веранд.

Подгузники

Подгузники стали спасительным кругом для мам. Удобно гулять с ребенком на улице, ходить в гости или больницу и не думать, как заменить грязную пеленку. Достаточно сменить подгузник, а использованный выбросить.

Поезда интерсити

Любимая Укрзалізниця за годы независимости тоже изменилась. По Украине курсируют современные поезда, которые значительно быстрее и с большим комфортом доставят тебя из одного уголка страны в другой. А между Киевом и аэропортом Борисполь даже курсировал современный скоростной поезд.

Культура

Вышиванка

За период независимости вышиванка для украинцев приобрела новый смысл. Несмотря на то, что при СССР власти пытались исказить образ украинца и нашу традиционную одежду, мы сохранили память о ней и пронесли сквозь годы. Сейчас вышиванка является одной из визитных карточек Украины. Мы изучаем особенности узора каждого региона и возрождаем смысл, который в них заложен.

Талант-шоу

Сильно полюбились украинцам разнообразные талант-шоу. По вечерам семьи собирались у экранов телевизора, чтобы посмотреть на талантливых людей. Мужчины и женщины могли проявить себя, показать всем свой талант, стать популярными и построить успешную карьеру.

Закон о языке

Украинский язык является единственным государственным языком. Конечно, не запрещено общаться на других языках в быту, но в государственных учреждениях, учебных заведениях, на телевидении и радио должен звучать украинский.

Проблема языка возникла еще в 2014 году, когда Россия напала на Украину. Однако особенно остро вопрос украинского языка стоит сейчас, ведь после полномасштабного вторжения России на территорию Украины хочется избавиться от всего русского.

Победы на Евровидении

За 31 год своей независимости Украина трижды побеждала на Евровидении.

2004 год — Руслана зажгла Европу своими Дикими танцами.

2016 год — Джамала рассказала болезненную историю татарского народа о депортации в 1944 году. Эта песня приобрела новый смысл для украинцев, ведь сильно перекликается с событиями настоящего.

2022 год — Kalush Orchestra рассказали о связи поколений и любви к матери. Stefania покорила европейцев своим звучанием, люди быстро начали ее напевать.

Кроме того, полюбилась Европе своим экстравагантным стилем и танцевальной песней народная любимица Верка Сердючка в 2007 году. Также большого шума в прошлом году наделала группа Go_A. Песня Shum с украинскими народными мотивами понравилась жителям многих европейских стран. По итогам зрительского голосования песня заняла второе место.

Исторические события

Украинцы за годы независимости пережили не одно историческое событие, которые вместе изменили наше мышление и пробудили сознание.

Революции

Украинский народ много лет боролся за свою независимость, у нас большой опыт движущих изменений. Если украинцам не нравятся решения властей, они выходят на митинги и протесты, устраивают революции.

Оранжевая революция. В 2004 году началась Оранжевая революция. Украинцы не хотели, чтобы президентом Украины стал Виктор Янукович. Протесты начались как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на исход выборов. В результате президентом Украины стал Виктор Ющенко.

Революция достоинства. В 2013 году началась очередная революция. Украинцы пытались отстранить от власти Виктора Януковича, поскольку он хотел выбрать политический курс на сближение с Россией, что сильно не нравилось украинцам. Это были не мирные протесты, а настоящая революция, к сожалению, со значительными жертвами. Ежегодно мы чтим память героев Небесной сотни и других погибших и пострадавших на Майдане.

Несмотря на боль и потери, украинцы достигли своего — в Украине произошла смена власти.

Война

В 2014 году к нам пришла война. Россия захватила часть Луганской и Донецкой областей и АР Крым. Именно тогда украинцы впервые объединились: некоторые пошли защищать страну на фронт, некоторые начали волонтерить и заниматься проблемами и потребностями бойцов АТО и ООС.

Позиционная война продолжалась в Украине целых восемь лет, и враг решил осуществить полномасштабное наступление. 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война России в Украине.

Прошло уже полгода, за это время украинцы объединились, как никогда. Мы собираем космические суммы для наших бойцов, помогаем ВПЛ и всем пострадавшим от войны. Нас поддерживает весь мир. Мы показали, что готовы вести борьбу до конца и ни за что не отдадим никому наши территории и независимость.

Сейчас ежедневно города Украины страдают от ракетных ударов. Мы чувствуем неописуемую боль за каждого пострадавшего украинца: волонтера, воина, ребенка, женщину, мужчину, пенсионера — всех. Эта боль превращается в ярость, и наши ВСУ бьют оккупантов и выгоняют их из нашей земли.

Томос

В 2019 году православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Это стало значительным событием для украинских верующих.

Томос — указ синода и/или главы поместной православной церкви по важным вопросам церковного устройства или вероучения.

Автокефалия — самостоятельность поместной церкви, административно независимой от других православных церквей, но единой с ними канонически.

Пандемия Covid-19

Covid-19 повлиял на весь мир. Люди несколько лет провели дома на карантине и до сих пор соблюдают ограничения. Для украинцев длительный карантин стал вызовом — как дистанционно учить детей и работать?

Сначала было страшно и сложно, потому что все было в новинку. Но впоследствии школы научились предоставлять качественное образование онлайн, а работники и работодатели — взаимодействовать на расстоянии.

Также на людей повлияла вакцинация от коронавируса. Много мифов существовало о вакцине, и не все хотели ее делать. Однако желание быть здоровым(-ой) и защищенным(-ой) от вируса победило, поэтому люди начали вакцинироваться.

Также этому способствовало государство посредством введения “ковидной тысячи”, которую можно получить через Дію и потратить на определенные категории услуг. Опыт карантина помогает нам сейчас переживать войну и решать проблемы дистанционно.

Украина менялась в разных областях, в частности в музыке. Ранее мы рассказывали о лучших песнях украинской независимости.

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