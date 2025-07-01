Видео Мир

Ракет не будет? Европа надеется убедить США продавать нам оружие

Сергей Еременко 01 июля 2025, 20:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь