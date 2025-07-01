Ракет не будет? Европа надеется убедить США продавать нам оружие

Вашингтон прекращает военную помощь Украине — об этом пишет издание The Telegraph. На слушаниях в Конгрессе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа “совсем другое мнение” о войне в Украине, чем у администрации Джо Байдена.

Он заявил: “Мирное урегулирование путем переговоров отвечает интересам обеих сторон и нашей страны”. Учитывая, что одной из тем слушаний был военный бюджет США на 2026 год, это сообщение не могло быть более четким.

США не будут давать оружие Украине? Какую позицию имеет страна

Борьба с Россией становится проблемой Европы. Но готова ли Европа? И сможет ли она обеспечить военные нужды Украины так, как это делали Соединенные Штаты? В материале WP говорилось, что Европа надеется убедить США продавать Украине оружие.

Давно речь не идет о помощи, сейчас только о продаже американского оружия. Кроме всего, Европа к 2035 году должна увеличить расходы на оборону, тем самым и помощь Украине. Сейчас до сих пор много политических сил, которые считают, что война в Украине их не касается, говорит немецкий политолог Андреас Умланд.

Сейчас Украина обеспечивает войско самостоятельно только на 50%. Еще 30% предоставляет Европа и 20% — США. В вопросе авиации и ПВО Соединенные Штаты обеспечивают Украину на 70%.

Ракеты NASAMS — американские, AIM-120 AMRAAM, те же ракеты к F-16, ракеты Sidewinder — тоже используются, — перечисляет авиаэксперт Валерий Романенко.

То же касается противошахедных комплексов Вампир, ЗРК Hawk. На некоторое оружие Европа имеет аналоги и гораздо более эффективные, но европейцы и сами заинтересованы в защите. Немецкая разведка убеждена, что в течение следующих семи лет Россия вторгнется в НАТО.

Германия сейчас хочет поддерживать и другие европейские страны, и украинский ВПК, — говорит Андреас Умланд.

Развивать ВПК в Украине крайне трудно. Как только россияне замечают, что где-то изготавливают дроны или ракеты — туда наносится удар. Вопрос поставки ракет Taurus до сих пор открыт. Большинство немцев против этого — это результат российской пропаганды.

Большинство немцев сейчас считают, что если мы будем поставлять это оружие Украине, это втянет Германию в войну. И тогда Путин будет бомбить уже немецкие города. Потому они считают, что лучше не передавать.

Поэтому Европа продолжает надеяться на то, что США позволят Украине по крайней мере покупать у себя оружие.

Раньше мы рассказывали, сколько импичментов было в США.

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