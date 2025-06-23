Сколько импичментов было в США и почему Трамп — абсолютный рекордсмен

Импичмент — привлечение к различной форме ответственности высших должностных лиц государства. Результатом этих действий, как правило, становится досрочное прекращение полномочий президента.

Импичмент президента США — не новинка для мировой истории. В этом году некоторые конгрессмены серьезно заявили о возможности импичмента Трампа и привели соответствующие статьи, которые могут стать основанием.

Для действующего президента это не первый подобный случай. Да и для Америки в целом. Сколько импичментов было в США и кому их объявляли? vikna.tv собрали известные случаи.

Сколько импичментов было в США

В течение существования Соединенных Штатов импичмент объявлялся всего трижды: Эндрю Джонсону в 1868 году, Биллу Клинтону в 1998 и Дональду Трампу. Последнего пытались отстранить от должности дважды: в 2019 и в 2021.

Президент Ричард Никсон тоже едва не прошел через процедуру после Вотергейтского скандала, связанного с попыткой установить прослушивание в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне во время выборов 1972 года. Тогда все завершилось мирным путем — Никсон добровольно сложил полномочия.

Кому из президентов США объявляли импичмент: случай Эндрю Джонсона

Эндрю Джонсон был президентом с 1865 по 1869 год. В 1864 году его образы вице-президентом, а президентом стал Авраам Линкольн. Однако всего через месяц Линкольна убили, и Джонсон занял его место.

На тот момент только недавно закончилась Гражданская война, а Джонсон решил не вводить жесткие решения против побежденной Конфедерации.

Президент решил наложить вето на одобренный Конгрессом билль об условиях принятия южных штатов в состав Союза северных штатов и равноправия уволенных благодаря войне темнокожих рабов.

Затем он уволил министра войны Эдвина Стэнтона, хотя Сенат выступил против. В ответ Джексон назначил на должность генерала Томаса и отдал приказ Стентону передать имеющееся публичное имущество.

Стентон отказался, а 24 февраля 1968 года Палата представителей приняла решение начать процедуру импичмента. Однако Сенату не хватило одного голоса для двух третей, необходимых, чтобы полноценно его объявить. Джонсон остался в должности.

Импичмент Билла Клинтона в 1998 году

В 1996 году Клинтон вторично стал президентом США. А уже через два года медиа сообщили, что он находится в отношениях с 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Девушка рассказала об этом своей подруге из Министерства обороны США Линди Трипп, которая тайно записывала их телефонные разговоры.

Впоследствии выяснилось, что в суде во время слушаний дела о сексуальных домогательствах Клинтона к Поле Джонс, чиновнице из Арканзаса, Левински под присягой отрицала отношения.

Тогда Трипп передала пленки с записью адвокату Кеннету Старру, который уже расследовал другие дела по Клинтону. Вскоре Левински призналась, что с ноября 1995 по март 1997 года имела девять сексуальных контактов с президентом.

26 января во время пресс-конференции в присутствии первой леди Хиллари Клинтон он опроверг заявление о контактах с Левински.

В июле 1998 года Левински предоставила следователям платье с биологическими следами Клинтона для проведения ДНК-анализа. В августе Клинтон признал, что действительно вступил в контакт с Левински. Адвокат Старр постановил, что президент дал ложные показания.

В ноябре 1998 года Палата представителей начала слушание дела по импичменту Клинтона. Его обвинили в ложных показаниях на суде присяжных в августе 1998 года и по делу о Поле Джонсе.

Обвинения по нескольким пунктам были переданы Сенату, заседание которого состоялось 7 января 1999 года. Там не поддержали инициативу об импичменте, из-за чего Клинтону удалось сохранить власть.

Читать по теме Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска: с чего все началось и какие риски для США Проигрывает в этом поединке только демократия.

Импичмент Трампа: история из двух частей

Трамп был избран президентом в 2016 году, а сразу после этого распространились первые заявления о вмешательстве России в американские выборы с помощью СМИ и социальных сетей.

В 2017 году Конгресс США инициировал проверку предполагаемого вмешательства РФ в выборы. В сентябре 2019 года спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси начала дело по импичменту Трампа.

Основанием стало заявление информатора, в котором говорилось, что Трамп в июле 2019 оказал давление на тогда еще новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в собственных политических интересах.

Трамп якобы пытался заставить украинские власти расследовать причастность Джо Байдена и его сына Хантера к коррупции в обмен на финансовую и военную помощь.

10 декабря демократы Палаты представителей объявили Трампу обвинения по делу об импичменте — злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса.

Однако 5 февраля 2020 года Сенат полностью оправдал Трампа. Ни первую, ни вторую статью обвинения не поддержало достаточное количество лиц.

Второй раз попытку импичмента инициировали в 2021 году. Основание — подстрекательство к насилию во время штурма Капитолия. На тот момент оставались считанные недели до инаугурации победившего на выборах Джо Байдена.

Однако если бы Сенат поддержал решение Палаты представителей, Трамп не смог бы баллотироваться в следующий раз и занимать какие-либо государственные должности.

Сенат решение не одобрил, что явилось основанием для беспрепятственного второго президентства Трампа.

Мы также рассказывали о деле Джеффри Эпштейна, к которому мог быть причастен Трамп.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.