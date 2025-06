Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска: с чего все началось и какие риски для США

От любви до ненависти — один шаг… А от крепкой дружбы президента США Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском до вражды — 137 дней. Именно столько прошло от инаугурации Трампа до публичного скандала с Маском.

Рассказываем, почему начался конфликт Трампа и Маска, какие интересные подробности из него вышли, и чем может грозить вражда президента США и миллиардера?

Конфликт Маска с Трампом: с чего все началось

5 июня 2025 года все, кто имел доступ к Сети, точно видели ссору Дональда Трампа с Илоном Маском. Она нарастала постепенно, пока не стала откровенным переходом на личности и поливанием грязью.

Во время избирательной кампании и в первые дни президентства Трампа стало очевидно, что Илон Маск занимает одну из ключевых позиций не только среди друзей и соратников Трампа, но и в американском правительстве. Бизнесмен получил почти неограниченную власть: стал главой DOGE, начал сокращение государственных чиновников и денег, делал резкие заявления и появлялся на официальных мероприятиях.

Длилась вседозволенность недолго. Чуть больше чем через три месяца Илон Маск решил больше не участвовать в политике США. Но вскоре дружба превратится во вражду.

Все началось с налогового законопроекта Дональда Трампа. Законопроект грозит увеличить дефицит госбюджета США на несколько триллионов долларов. Об этом стал активно говорить Маск, обвинив Трампа в том, что он обещал наоборот — сокращать бюджет. Вот несколько твитов на тему:

A new spending bill should be drafted that doesn’t massively grow the deficit and increase the debt ceiling by 5 TRILLION DOLLARS — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

This spending bill contains the largest increase in the debt ceiling in US history! It is the Debt Slavery Bill. https://t.co/7EEyUEha1q — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

Whatever. Keep the EV/solar incentive cuts in the bill, even though no oil & gas subsidies are touched (very unfair!!), but ditch the MOUNTAIN of DISGUSTING PORK in the bill. In the entire history of civilization, there has never been legislation that both big and beautiful.… — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Следует разработать новый законопроект о расходах, который не приведет к значительному увеличению дефицита и увеличению потолка долга на 5 трлн долларов! Этот законопроект о расходах содержит наибольшее увеличение потолка долга в истории США! Это законопроект о долговом рабстве.

В случае принятия законопроекта, все решения Маска в DOGE исчезнут, а еще он будет иметь значительные потери, ведь в документе речь идет о сокращении налоговых льгот на электроавтомобили. Это прямой удар по Tesla, которая принадлежит Маску.

Американские журналисты предполагают, что конфликт Трампа и Маска спровоцировало и то, что Маск не смог быть в правительстве США как спецпосланник. А также то, что его Starlink не будут использовать для авиации США. Ко всему в правительстве не поддержали кандидатов, которых лоббировал миллиардер.

Ссора Трампа и Маска: переход на личности

Илон Маск первым перешел границу и назвал налоговый законопроект, который лоббирует Трамп, мерзкой гадостью.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

Поток не завершился, и Маск добавил, что без него Трамп не выиграл бы выборы, назвал президента США неблагодарным. После этого акции компаний Маска начали стремительное падение. Только назревавший конфликт задел и Трамп-коин.

Дональд Трамп не оставил оскорбления без ответа, и заявил, что давно пора было сократить государственные субсидии и правительственные контракты Илона Маска. И добавил, что его электромобили никому не нужны.

Затем Илон Маск заявил, что Трамп не рассекречивает документы дела Эпштайна, потому что сам фигурирует в преступлениях о сексуальном рабстве. Вскоре, когда новость разлетелась по миру, Илон Маск удалил этот твит. Но мы его сохранили.

По информации от людей, близких к Трампу, президент США назвал Илона Маска упорным наркоманом. А Маск, в ответ, хочет “насолить” республиканцам и создать другую партию.

Чем грозит конфликт Трампа и Маска

Столкновение Трампа и Маска из-за налогового законопроекта понятно — миллиардеру не нравится вероятность потерять свои деньги, поэтому он атакует правительство и лоббирует свои интересы и бизнес.

Однако тяжелая сторона ссоры состоит в том, что это самый богатый человек на планете и президент сильнейшей страны мира. Оба обладают значительными ресурсами для манипуляций и давления. А также оба стали угрожать друг другу.

Это расхождение взглядов может угрожать не только США, но и другим странам мира. В частности, Трамп пригрозил расторжением миллиардных контрактов с Маском, однако некоторые услуги может предоставлять только он. Есть высокие риски, что Америка потеряет больше, чем получит.

Издание Politico делится, что будущее отношений Трампа и Маска — неопределенное. Хотя большинство политиков США убеждены, что законопроект будет принят. В интервью NBC News Трамп заявил, что предполагает, что их отношения с Маском испорчены, и он не хотел бы их возобновлять. Большинство республиканцев заняли сторону президента.

Я думаю, что это очень плохо, потому что он очень неуважителен. Нельзя проявлять неуважение к должности президента, — добавил Трамп.

Иностранные издания единогласно утверждают, какими бы ни были дальнейшие действия обоих, проигрывает только демократия.

