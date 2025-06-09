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Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска: с чего все началось и какие риски для США

Анастасия Грубрина, журналист сайта 09 июня 2025, 13:30
трамп и маск ссора
Фото Getty Images

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