Дело Джеффри Эпштейна: тысячи документов о сексуальном рабстве и причастен ли к ним Трамп

Вчера, 5 июня, миллионы людей наблюдали за ссорой президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска в Сети. Сначала это начиналось с довольно невинных высказываний, а затем перешло на формат обвинений и личностей.

В частности, Илон Маск начал критиковать налоговый законопроект и назвал его мерзостью. После чего добавил, что без него Трамп не выиграл бы выборы и назвал его неблагодарным. Акции компаний Tesla, SpaceX и Трамп-Коин начали стремительное падение.

В ответ Маск услышал, что его электромобили никому не нужны, и угрозу Трампа прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска. Апогея скандал Трампа и Маска достиг довольно быстро, когда Маск заявил, что Трамп причастен к делу Джеффри Эпштейна (Epstein files) о педофилии и поэтому оно не было опубликовано.

Рассказываем большее, что известно об Epstein files и какая связь может иметь с ними у Трампа.

На своей странице в X Илон Маск написал:

В частности, публикация уже набрала миллион лайков, более 144 тысяч комментариев и более 300 тысяч репостов. Пост увидели не менее 160 миллионов человек.

Контекст таков: Джеффри Эдвард Эпштайн — американский финансист, филантроп и сексуальный преступник. Мужчина скончался в 2019 году. Его нашли в камере предварительного заключения и официальная версия смерти — самоубийство. Эпштайн начал карьеру в банке и впоследствии основал фирму J. Epstein & Co.

С 2008 года Эпштайн имел квалификацию сексуального преступника третьего уровня (высшего) с пожизненным статусом и риском повторного совершения преступления.

Мужчину арестовали в 2008 году по обвинениям в организации проституции. Позже он был осужден за изнасилование 14-летней девочки. После 13 месяцев ареста его освободили, однако нашли еще 36 несовершеннолетних девушек, ставших его жертвами.

Каждой из них он выплатил разные суммы компенсаций — от 50 тысяч долларов до миллиона. Известно, что за него “договаривался” прокурор США южного округа Флориды Александер Акоста, который помогал избегать уголовных обвинений. Но после этого, уже в 2019 году, Эпштайн был арестован по федеральному обвинению в торговле несовершеннолетними.

Файлы Эпштейна — это неофициальное название всех документов, касающихся показаний, судебных материалов и расследований, связанных с ним. В этих документах указаны известные лица, которые могли быть клиентами Эпштейна.

В течение 2024 и 2025 годов так называемые файлы дела Эпштейна начали рассекречивать, однако не полностью. По решениям судов были опубликованы тысячи страниц показаний жертв, причастных и свидетелей. В частности, были названы имена фигурантов дел, переписки, финансовые документы и другие данные о сексуальной эксплуатации.

Также известно о так называемой Черной книге Эпштейна (Black Book). В ней указаны имена известных и влиятельных лиц, которых Джеффри Эпштайн приглашал в свой частный самолет, на остров.

Известно, что в свой особняк он приглашал и принца Эндрю. Также в документах фигурировали: Билл Клинтон, Дональд Трамп, Билл Гейтс, Майкл Джексон, Дэвид Копперфилд, Стивен Хокинг и т.д.

По решению суда были обнародованы документы по гражданскому делу Виргинии Джуффре против Гислейн Максвелл. В материалах говорилось об именах высокопоставленных должностных лиц, свидетельствах о сексуальном рабстве, описаниях подбора девушек.

В частности, год назад, после опубликования имен, Дональд Трамп стал отрицать свою причастность к делу, а также пребывание на самолете Эпштейна. Добавил, что вся эта информация и доказательства сгенерированы искусственным интеллектом.

Наличие имен в списках Эпштайна не означает 100% причастности известных людей к совершению сексуальных преступлений. В то же время, обвинив Трампа, Илон Маск пока не предоставил доказательств. Учитывая, что часть файлов остается засекреченной (например, бортовые журналы частного самолета Эпштейна), говорить о вине Трампа пока невозможно.

В мае 2025 года генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что изучает все материалы дела и вскоре они будут опубликованы, после внесения необходимых изменений в целях защиты жертв. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино заявил, что вскоре ФБР опубликует больше документов дела.

WATCH: FBI Deputy Director @dbongino tells @seanhannity that Jeffrey Epstein died by suicide, based on the bureau’s files — and video evidence shows no one entered Epstein’s cell area before his death in 2019. pic.twitter.com/KdYmtKcwYJ

— Fox News (@FoxNews) June 5, 2025