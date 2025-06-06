Акции Tesla: как конфликт Маска с Трампом обвалил миллиарды долларов

В четверг, 5 июня, акции Tesla резко упали, потеряв около 150 миллиардов долларов рыночной стоимости. Это стало крупнейшим однодневным обвалом в истории компании.

Причиной такого обрушения стал обострившийся публичный конфликт между основателем Tesla Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Сообщает Reuters.

Политика бьет по бизнесу

Падение акций Tesla на 14,3% стало прямым следствием политических разногласий Маска.

Политика Илона продолжает вредить акциям, — акционер Tesla и главный стратег Stock Trader Network, Деннис Дик.

Он предположил, что изначально сближение Маска с Трампом могло оттолкнуть покупателей-демократов, а теперь его противостояние с Трампом создаёт новые риски для бизнеса.

Гендиректор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Росс Гербер, инвестирующий в Tesla, также выразил обеспокоенность, заявив:

Вражда с Трампом создаёт негативную силу против Tesla, которая может повлиять на регулирование и привести к правительственным расследованиям.

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Налоговые разногласия: корень конфликта

Конфликт обострился в конце мая 2025 года, когда Илон Маск, который также является руководителем Департамента эффективности правительства США (DOGE), раскритиковал налоговую инициативу Трампа.

Маск выразил разочарование законопроектом, который прошёл через Палату представителей.

Этот законопроект включал в себя:

продление налоговых льгот для сферы услуг;

увеличение расходов на безопасность границ;

введение требований к работе для получателей Medicaid;

отмену налоговых льгот на чистую энергетику.

В ответ на критику Маска, 5 июня Дональд Трамп публично выразил своё “разочарование”.

Он предположил, что истинная причина недовольства Маска кроется в планах отменить налоговые льготы для покупателей электромобилей.

Однако, как глава Tesla, Маск заявил, что его оппозиция связана с тем, что законопроект приведёт к росту федерального дефицита.

Эта публичная конфронтация между двумя влиятельными миллиардерами, вызванная экономическими разногласиями, уже имела значительные последствия для рыночной капитализации Tesla, демонстрируя, как личные и политические позиции лидеров могут напрямую влиять на финансовые показатели глобальных корпораций.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск прекратил финансирование проекта, который искал украинских детей, увезенных во время войны. Детальнее о решении бизнесмена и его последствиях читай в материале.

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