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Акции Tesla: как конфликт Маска с Трампом обвалил миллиарды долларов

Мария Дзюба, редактор сайта 06 июня 2025, 12:00
Акции Tesla: как конфликт Маска с Трампом обвалил миллиарды долларов
Фото Getty Images

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