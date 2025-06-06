Акції Tesla: як конфлікт Маска з Трампом обвалив мільярди доларів

У четвер, 5 червня, акції Tesla різко впали, втративши близько 150 мільярдів доларів ринкової вартості, що стало найбільшим одноденним обвалом в історії компанії.

Причиною цього стало загострення публічного конфлікту між засновником Tesla Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Політика б’є по бізнесу

Падіння акцій Tesla на 14,3% стало прямим наслідком політичних суперечок Маска.

Політика Ілона продовжує шкодити акціям, — зазначив акціонер Tesla і головний стратег Stock Trader Network, Денніс Дік.

Він припустив, що спочатку зближення Маска з Трампом могло відштовхнути покупців-демократів, а тепер його протистояння з Трампом створює нові ризики для бізнесу.

Гендиректор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, Росс Гербер, який інвестує в Tesla, також висловив занепокоєння.

Ворожнеча з Трампом створює негативну силу проти Tesla, яка може вплинути на регулювання та призвести до урядових розслідувань.

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Податкові розбіжності: корінь конфлікту

Конфлікт загострився наприкінці травня 2025 року, коли Ілон Маск, який також є керівником Департаменту ефективності уряду США (DOGE), розкритикував податкову ініціативу Трампа.

Маск висловив розчарування законопроектом, що пройшов через Палату представників.

Цей законопроект включав:

продовження податкових пільг для сфери послуг;

збільшення витрат на безпеку кордонів;

запровадження вимог до роботи для отримувачів Medicaid;

скасування податкових пільг на чисту енергетику.

У відповідь на критику Маска, 5 червня Дональд Трамп публічно висловив своє “розчарування”.

Він припустив, що справжня причина невдоволення Маска полягає у планах скасувати податкові пільги для покупців електромобілів.

Однак як глава Tesla, Маск заявив, що його опозиція пов’язана з тим, що законопроект призведе до зростання федерального дефіциту.

Ця публічна конфронтація між двома впливовими мільярдерами, викликана економічними розбіжностями, вже мала значні наслідки для ринкової капіталізації Tesla, демонструючи, як особистісні та політичні позиції лідерів можуть прямо впливати на фінансові показники глобальних корпорацій.

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