Зеленський про вибори: Необхідні 60 днів перемир’я для організації голосування

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори в Україні за умови повного припинення вогню мінімум на 60 днів.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News, а також повторив на відкритій бесіді Варшавського безпекового форуму, передає Укрінформ.

Зеленський про вибори під час війни

Зеленський заявив про готовність працювати разом із парламентом над зміною законодавства для проведення виборів під час війни. Умовою для цього є повне припинення вогню з боку російської армії щонайменше на 60 днів.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з очільником Кремля Володимиром Путіним про послаблення санкцій щодо експорту дизельного пального. Це сталося невдовзі після того, як президент США підписав закон, який навпаки, посилював санкції проти країн за підтримку енергетичної торгівлі з Росією.

Несподіване рішення президента США спровокувало критику як з боку України, так і у самому Вашингтоні.

— Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія “віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі, — йдеться у заяві Зеленського.

Трамп свою чергою заявив журналістам, що Зеленський “хоче створити проблеми для світу” через атаки на нафтопереробну галузь РФ. Також він знову закликав провести президентські вибори в Україні.

У відповідь на це Зеленський зауважив в інтерв’ю ABC News, що окрім того, що вибори під час війни суперечать законодавству, також Україна не має інфраструктури, яка б дозволила в поточних умовах провести голосування.

На думку Зеленського, Трамп має домовитись з Путіним про мінімум 60 днів перемир’я для того, щоб Київ мав можливість організувати президентські вибори.

— Якщо президент Трамп справді хоче, щоб під час виборів відбулись якісь зміни – я також повідомив про це його команді – тож, будь ласка, скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню. 60 днів, і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу, – зазначив очільник України.

На Варшавському безпековому форумі Зеленський додав, що у випадку реального припинення обстрілів, він готовий працювати з Верховною Радою щодо організації майбутнього виборчого процесу.

За словами президента, необхідне впровадження змін до українського законодавства, щоб якомога швидше провести вибори в країні під час війни.

РФ відхилила пропозицію Зеленського

Тим часом російська влада сьогодні, 12 жовтня, заявила про відхилення пропозиції щодо 60 днів перемир’я задля проведення виборів в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ хоче “довгострокової мирної угоди”, а не тимчасового припинення вогню, передає Reuters.

— У Кремлі і президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення, – заявив Пєсков.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав виклики, які постануть перед Україною, у випадку проведення виборів під час війни.

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