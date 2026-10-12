Для тебе Новини

Зеленський про вибори: Необхідні 60 днів перемир’я для організації голосування

Марина Слизовська, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 15:36 3 хв.
Зеленський про вибори
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь