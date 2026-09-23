Рубіо: Війна Росії проти України завершиться переговорами та угодою

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України зрештою має завершитися шляхом переговорів і мирної угоди. За його словами, жодна зі сторін не зможе здобути військову перемогу, а продовження бойових дій завдає шкоди й Україні, і Росії.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю радіостанції WABC, текст якого оприлюднив Державний департамент США.

Що Рубіо сказав про завершення війни

Американський держсекретар зазначив, що наразі мирної угоди між Україною та Росією немає. Водночас, на його думку, логічним завершенням війни стали б переговори та домовленість між сторонами.

Рубіо заявив, що бойові дії не приносять користі жодній зі сторін. Він також зазначив, що ситуація для Росії у війні є складною.

— Вона, безумовно, шкодить Україні і є згубною для РФ. У них у війні справи йдуть погано – це факт. Тож припинити її було б абсолютно розумно. Але… у подібних питаннях те, що здається логічним, не завжди втілюється в життя, — сказав держсекретар.

Водночас визнав, що наразі Київ і Москва залишаються далеко від укладення мирної угоди. Однак він висловив сподівання, що домовленості зрештою вдасться досягти.

Переговори України та Росії: що відомо

США продовжують дипломатичні зусилля, спрямовані на пошук можливостей для переговорів щодо завершення війни. Водночас конкретні умови майбутньої можливої угоди між Україною та Росією залишаються предметом переговорів.

Раніше американська сторона також заявляла про готовність відігравати дипломатичну роль у спробах завершити війну. На цей момент мирної угоди між Україною та Росією немає.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, що варто готуватися до затяжної війни.

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