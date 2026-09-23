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Рубио: Война России против Украины завершится переговорами и соглашением

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 сентября 2026, 14:00 2 мин.
Рубио рассказал, чем должна завершиться война России против Украины
Фото Facebook

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