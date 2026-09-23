Рубио: Война России против Украины завершится переговорами и соглашением

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины в конечном итоге должна завершиться путем переговоров и мирного соглашения. По его словам, ни одна из сторон не сможет одержать военную победу, а продолжение боевых действий наносит ущерб и Украине, и России.

Об этом Рубио сказал в интервью радиостанции WABC, текст которого обнародовал Государственный департамент США.

Что Рубио сказал о завершении войны

Американский госсекретарь отметил, что в настоящее время мирного соглашения между Украиной и Россией нет. В то же время, по его мнению, логичным завершением войны стали бы переговоры и соглашение между сторонами.

Рубио заявил, что боевые действия не приносят пользы ни одной из сторон. Он также отметил, что ситуация для России в войне является сложной.

— Она, безусловно, вредит Украине и является губительной для РФ. У них в войне дела идут плохо — это факт. Поэтому прекратить ее было бы абсолютно разумно. Но… в подобных вопросах то, что кажется логичным, не всегда воплощается в жизнь, — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп уже пытался помочь Украине и России преодолеть разногласия. Вашингтон, по его словам, продолжит дипломатические усилия.

В то же время Рубио признал, что сейчас Киев и Москва остаются далеки от заключения мирного соглашения. Однако он выразил надежду, что договоренности в конечном итоге удастся достичь.

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Переговоры Украины и России: что известно

США продолжают дипломатические усилия, направленные на поиск возможностей для переговоров относительно завершения войны. В то же время конкретные условия будущего возможного соглашения между Украиной и Россией остаются предметом переговоров.

Ранее американская сторона также заявляла о готовности играть дипломатическую роль в попытках завершить войну. На данный момент мирного соглашения между Украиной и Россией нет.

Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, что стоит готовиться к затяжной войне.

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