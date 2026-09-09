Для тебя Война в Украине

Пентагон призвал готовиться к затяжной войне и продлению помощи Украине

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 сентября 2026, 12:00 3 мин.
Россия восстанавливает военный потенциал: в Пентагоне сделали важное заявление о войне
Фото Depositphotos

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