Пентагон призвал готовиться к затяжной войне и продлению помощи Украине

Россия восстанавливает свою армию и наращивает оборонное производство. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что война может затянуться, а Украине и дальше будет необходима военная помощь в ближайшие месяцы и годы.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Колби: США не могут предсказать, когда закончится война

По словам Колби, сейчас продолжается важное изменение роли европейских союзников в поддержке Украины. Европа постепенно берет на себя большую ответственность как за собственную оборону, так и за помощь украинской армии.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут назвать конкретные сроки завершения войны.

— Как вы все хорошо знаете, Россия восстанавливает свои вооруженные силы и оборонно-промышленный потенциал. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в ближайшие месяцы и годы. Мы также должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам, — сказал Колби.

Он добавил, что целью администрации президента США Дональда Трампа остается достижение прочного мира. По его словам, Соединенные Штаты поддерживают дипломатические и другие усилия, направленные на его установление.

Европу призвали увеличить помощь Украине

Колби отдельно обратил внимание на роль европейских стран в обеспечении Украины необходимым оружием и боеприпасами. Он призвал продолжать, а при необходимости и увеличивать поддержку украинских военных через механизм PURL.

Речь идет, в частности, о стабильных поставках боеприпасов и других критически важных средств, которые помогают Силам обороны Украины удерживать позиции и сдерживать дальнейшее продвижение российских войск.

По словам представителя Пентагона, в последние месяцы украинские военные продолжали держать оборону, отражать российские наступления и противостоять воздушным атакам.

В то же время Европа, по его мнению, должна уже сейчас планировать долгосрочные закупки, которые позволят поддерживать не только восстановление украинских Сил обороны, но и собственные оборонные потребности европейских государств.

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Пентагон призвал Европу ускорить перевооружение

Отдельно Колби подчеркнул необходимость для Европы быстрее наращивать собственные оборонные возможности и производство.

Он отметил, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью европейских стран, поскольку помогает восстанавливать их военную силу и промышленный потенциал.

— Мы должны планировать и реализовывать наши инвестиции, исходя из военной эффективности, а не из второстепенных целей, — заявил заместитель министра обороны США.

По его словам, одних заявлений о готовности помогать недостаточно. Необходимы реальные финансовые ресурсы и производственные мощности.

США продолжат поддерживать Украину

Соединенные Штаты, по словам Колби, также готовы и дальше содействовать поставкам Украине необходимого вооружения.

В частности, он упомянул программу JUMPSTART, которая дает союзникам и партнерам возможность закупать для Украины современные военные средства, среди которых перехватчики для систем противовоздушной обороны.

Колби отметил, что союзники НАТО ранее взяли на себя обязательства поддерживать Украину на предсказуемой и долгосрочной основе. Теперь, по его словам, эти договоренности должны перейти в конкретные действия.

— Теперь эти обязательства должны воплотиться в последовательные действия, — подчеркнул он.

Речь идет, в частности, об обеспечении Украины ресурсами для обороны, расширении производства и создании военно-промышленной базы, которая будет необходима как Украине, так и европейским государствам в будущем.

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