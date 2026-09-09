Для тебя Война в Украине

Пункт пропуска Староказачье в Одесской области атаковали дроны: есть погибшие и пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 сентября 2026, 10:00 2 мин.
Атака на Старокозаче: пункт пропуска на границе с Молдовой временно закрыли
Фото Государственная пограничная служба Украины

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