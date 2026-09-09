Пункт пропуска Староказачье в Одесской области атаковали дроны: есть погибшие и пострадавшие

Российские ударные беспилотники ночью атаковали международный пункт пропуска Староказачье на границе Украины с Молдовой. В результате обстрела повреждена инфраструктура КПП, вспыхнули пожары. Среди гражданских есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об атаке на Староказачье

Как сообщили в ГПСУ, россияне обстреляли международный пункт пропуска для автомобильного сообщения Староказачье. Вражеские дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и территории возле него. После ударов возникли пожары. На месте работают спасатели и другие соответствующие службы.

По словам Олега Кипера, в результате атаки есть жертвы среди гражданских, которые находились неподалеку от Староказачьего.

– К сожалению, есть жертвы среди гражданских, которые находились возле пункта пропуска: по предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали, – сообщил глава Одесской ОВА.

Еще 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние.

Читать по теме Обстрел Одесчины: пункт пропуска Орловка приостановил работу Российские БПЛА в очередной раз атаковали международный пункт пропуска Орловка.

Староказачье КПП временно не работает

Из-за последствий российской атаки работу пункта пропуска Староказачье временно приостановили.

В Государственной пограничной службе отметили, что оформление граждан и транспортных средств через это направление сейчас не осуществляется.

– Из-за вражеской атаки временно не работает пункт пропуска Староказачье, – сообщили в ГПСУ.

О ситуации на Староказачье КПП украинская сторона проинформировала молдовских коллег. Сейчас на месте продолжается работа соответствующих служб. Специалисты ликвидируют последствия атаки и пожаров, после чего будет решаться вопрос о восстановлении работы пункта пропуска.

Ранее мы сообщали о том, что Одесская область находилась под массированной комбинированной атакой более семи часов, были повреждены жилые дома, учебные заведения, территория элеватора и автомобили.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!