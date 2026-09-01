Для тебя Война в Украине

Обстрел Одесчины: пункт пропуска Орловка приостановил работу

Марина Слизовская 01 сентября 2026, 11:00 2 мин.
КПП Орловка 1 сентября 2026

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь