Обстрел Одесчины: пункт пропуска Орловка приостановил работу

В ночь на вторник, 1 сентября, российские войска атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области, в результате чего временно приостановил работу пункт пропуска “Орловка”.

Об этом с утра сообщила Измаильская районная государственная администрация.

Обстрел Одесчины 1 сентября 2026 года: что известно

Ночью 1 сентября российские БпЛА типа Shahed атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения “Орловка” на украинско-румынской границе.

Как проинформировали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, беспилотники попали по зданию и территории пункта пропуска. После атаки возникли пожары, которые локализовали работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Оформление лиц и транспортных средств на “Орловке” приостановили. Транспортные средства перенаправляются в другие пункты пропуска. Граждан просят учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.

В Госпогранслужбе также напомнили, что россияне не впервые атакуют “Орловку”.

Между тем, начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о том, что ночью 1 сентября россияне также продолжили атаковать Одессу. В результате обстрелов была повреждена инфраструктура в городе, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что Одесская область находилась под массированной комбинированной атакой более семи часов, были повреждены жилые дома, учебные заведения, территория элеватора и автомобили.

Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

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