Из чего делают надежные решетки для газовой плиты

Решетка удерживает посуду над конфоркой и влияет на удобство очистки рабочей зоны. Поэтому надежная газовая плита для ежедневного приготовления должна иметь устойчивые опоры без люфта и прогибов. В процессе производства решеток чаще применяют чугун и эмалированную сталь. Материалы отличаются массой, стойкостью к нагреву и допустимой нагрузкой. Подробнее об этом – далее.

Главные свойства чугуна

Чугунные решетки подходят для тяжелых кастрюль, сковород и казанов. Большая масса снижает риск смещения посуды во время приготовления. Перед покупкой стоит оценить толщину секций и расстояние между опорами. Основные свойства чугуна можно описать так:

прочность – материал выдерживает длительный нагрев и посуду массой 8–12 кг;

устойчивость – тяжелая секция не сдвигается в ходе перемешивания продуктов;

теплоемкость – решетка медленно нагревается и долго остается горячей;

жесткость – прутья сохраняют форму при регулярной эксплуатации;

уход – шероховатую поверхность очищают после полного остывания.

Чугун нельзя надолго оставлять в воде, поскольку на участках без защитного слоя может появиться коррозия. Для очистки подходят мягкая губка, теплая вода и средство без крупных абразивных частиц. Раздельные секции удобнее цельной решетки шириной 50–60 см. Их легче снять, поместить в мойку и установить обратно после высыхания. Сравнить характеристики моделей можно в интернет-магазине COMFY.

Практичность эмалированной стали

Эмалированная сталь весит меньше чугуна, поэтому решетку легче снимать перед очисткой плиты. Гладкое покрытие уменьшает сцепление с жиром и остатками пищи. Свежие загрязнения удаляются теплой водой и средством для посуды без длительного замачивания. Такие решетки подходят для турок, ковшей, сковород и кастрюль средней массы. При постоянной нагрузке более 8–10 кг тонкие прутья могут деформироваться. Для крупной посуды лучше выбирать усиленную конструкцию с широкими перекладинами.

Эмаль защищает стальную основу от влаги, но чувствительна к ударам и царапинам. Металлическая щетка или жесткий порошок могут повредить покрытие. На открытом участке появляется ржавчина, поэтому засохшие пятна лучше размягчать теплой водой. Конструкция из двух или трех частей удобна для стандартной мойки. Секции должны плотно входить в пазы и не качаться при нажатии. Для небольшой посуды подходит решетка с минимальным расстоянием между центральными опорами.

Чугун рассчитан на тяжелую посуду и интенсивную эксплуатацию, а эмалированная сталь – на умеренную нагрузку и быстрый уход. Перейдите на сайт comfy.ua и выберите подходящую технику для кухни.

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