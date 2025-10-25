Уходишь из дома — выключи: топ приборов, незаметно “съедающих” твои деньги

В современных домохозяйствах значительная часть электроэнергии тратится впустую из-за так называемой фантомной энергии, когда приборы продолжают потреблять ток даже в выключенном состоянии.

Согласно рекомендациям экспертов, опубликованным на сайте The Spruce, отключение определенных приборов от сети, особенно перед выходом из дома, может существенно снизить счета за электричество. Читай в материале какие приборы забирают долю твоих денег, когда они не работают.

Они едят твои деньги: список приборов на которых можно экономить.

Основной совет состоит в том, чтобы отключать приборы, остающиеся в режиме ожидания или имеющие цифровые дисплеи, поскольку они продолжают извлекать энергию, даже когда выключены, объясняет Клемент Фенг, вице-президент по управлению продуктами Briggs & Stratton Energy Solutions.

Размер прибора не определяет уровень потребления, поэтому лучше всего это проверять с помощью счетчика энергопотребления. Эксперты выделяют четыре категории приборов, которые следует отключать:

Малые кухонные приборы (чайники, тостеры, фритюрницы, кофеварки): Особое внимание следует уделять имеющим цифровые дисплеи, поскольку они потребляют энергию в режиме ожидания. Рекомендуется отключать их и убирать, если они не используются.

Неосновные смарт-устройства и развлекательные системы (Alexa, Google Home, зарядные устройства для телефонов): Эти гаджеты часто остаются в режиме готовности.

Светильники: Просто выключайте свет перед выходом из комнаты, чтобы избежать напрасных затрат энергии.

Вентиляторы и воздухоочистители: Все вентиляторы и очистители следует отключать и отключать от сети перед тем, как отправляться в отпуск, поскольку в пустом доме они не нужны.

Хотя конкретные цифры сбережений не приведены, формирование привычки отключать эти приборы может значительно снизить затраты. Такой подход не только экономит деньги, но и способствует экологической устойчивости, уменьшая потребление электроэнергии в домохозяйствах.

