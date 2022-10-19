Прибор выключен, но потребляет электроэнергию — что такое фантомная нагрузка и как сэкономить средства

Большинство людей привыкли не выключать зарядные устройства гаджетов из розеток и постоянно держат разную технику включенной. Например, принтер, которым семья может пользоваться несколько раз в неделю, включен в розетку круглосуточно.

Задумывался(-лась) ли ты, что такие действия тратят лишние средства из твоего бюджета? Именно так! Такие приборы потребляют энергию даже выключенными. Мы расскажем, почему это происходит и как на этом сэкономить.

Решение простое — нужно выключать из розеток приборы, которыми не пользуешься, и извлекать все зарядные устройства и удлинители.

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Как выключенные приборы потребляют энергию

Следует понять, приборы используют энергию даже выключенными. К примеру, принтер. Если он подключен к розетке, то все равно потребляет минимальное количество электроэнергии. То же касается телевизора, приставок, медиаплееров и т.д.

Больше энергии в выключенном состоянии потребляют:

устройства с постоянно включенными огнями и дисплеями, показывающие, что устройство выключено;

компьютеры в спящем режиме;

зарядные устройства, не извлеченные из розетки;

медиаплееры, постоянно потребляющие энергию, особенно которые могут сканировать обновления в фоновом режиме;

телефоны с дисплеями, показывающие, что устройство выключено (беспроводной телефон);

“умные” бытовые приборы с постоянно включенными дисплеями.

Энергию, которую употребляют неактивно используемые устройства, называют резервной мощностью или фантомной нагрузкой.

Как отключение приборов экономит средства

По данным Министерства энергетики США, на резервную мощность приходится 5-10% потребления энергии в жилых домах. Если регулярно выключать приборы из розеток, это может сэкономить до $100 в год. Все зависит от количества устройств и их использования.

Университет штата Колорадо провел эксперимент, показавший: комбинированный радио/CD-плеер/магнитофон постоянно потребляет 4 Вт независимо от того, используется ли он. При отключении от сети можно сэкономить в 100 раз больше энергии в течение всего срока службы устройства.

Как контролировать резервную мощность

В первую очередь нужно отключать приборы из розеток. Это может быть проблематично, если розетки находятся в неудобном месте.

Можно попытаться настроить процесс вырезания фантомной нагрузки автоматически. Можно включить в розетку, а затем одной кнопкой отключать сразу несколько.

Еще один вариант — таймеры для подключения устройств к интеллектуальным розеткам. Тогда можно установить время включения телевизора, чтобы он подключался только при использовании.

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