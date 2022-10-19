Экономия

Прибор выключен, но потребляет электроэнергию — что такое фантомная нагрузка и как сэкономить средства

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 октября 2022, 22:00
Фантомне навантаження: що це таке та як зекономити
Фото: Pexels

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