Береги ресурсы! Как тратить меньше электрики во время готовки

Приготовление пищи — один из ежедневных процессов, без которого сложно обойтись. Но украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии. Как экономить электроэнергию во время приготовления пищи — читай в материале.

Как экономить электроэнергию во время приготовления пищи

Советами по экономии поделилась LIGA.Life. На расход электроэнергии в первую очередь влияет способ приготовления пищи. Например, запекание картофеля длится дольше, чем, например, жарка или варка.

Наглядный пример:

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Когда мы готовим картофель в микроволновке мощностью 1,2 кВт, это занимает 15 мин (1,2 кВт * 0,4 ч = 0,48 кВт*ч). Если в духовке мощностью 3 кВт, то час (3 кВт * 1 ч = 3 кВт*ч).

К тому же питательность блюда, приготовленного в микроволновке, будет выше, чем у сделанного в духовке.

Чтобы уменьшить время, необходимое для приготовления блюд, держи действенные советы:

Замачивай крупы и бобовые. Это не только ускорит процесс приготовления, но и уменьшит содержание пестицидов в них. Посуда соответствующего размера. Она должна вмещать нужное количество пищи, иметь крышку и готовиться на конфорке, подходящей по размеру. Убавляй огонь. 80 °C вместо 100 °C достаточно для того, чтобы сварить кашу или сделать чай. Установи индукционную плиту. Ее коэффициент полезного действия почти 80%, в то время как газовой — всего 40%. Готовь несколько блюд одновременно. Так расход энергии будет меньше. Ставь таймер. Это также экономит энергоресурсы и помогает избежать пригорания. Используй мультиварку. Она энергоэффективна и готовит еду на пару, что также полезно для здоровья. Выключай приборы из розеток после того, как воспользуешься. Ведь даже в состоянии покоя они потребляют электричество.

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Приборы для приготовления, которые потребляют меньше энергии

The Guardian опубликовали исследования энергетической компании Utilita, какие приборы наиболее экономичны — среди них микроволновка и мультиварка.

Электроплита оказалась самой дорогой. Меньше потребляет комбинированная плита из газа и электричества. Исследователи посчитали, что готовка с запасом также экономит энергию и деньги.

Если сейчас ты стараешься меньше тратить, ранее мы рассказывали о правилах легкой экономии.

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