Береги ресурсы! Как тратить меньше электрики во время готовки

Приготовление пищи — один из ежедневных процессов, без которого сложно обойтись. Но украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии. Как экономить электроэнергию во время приготовления пищи — читай в материале.
Советами по экономии поделилась LIGA.Life. На расход электроэнергии в первую очередь влияет способ приготовления пищи. Например, запекание картофеля длится дольше, чем, например, жарка или варка.
Наглядный пример:
Когда мы готовим картофель в микроволновке мощностью 1,2 кВт, это занимает 15 мин (1,2 кВт * 0,4 ч = 0,48 кВт*ч). Если в духовке мощностью 3 кВт, то час (3 кВт * 1 ч = 3 кВт*ч).
Когда мы готовим картофель в микроволновке мощностью 1,2 кВт, это занимает 15 мин (1,2 кВт * 0,4 ч = 0,48 кВт*ч). Если в духовке мощностью 3 кВт, то час (3 кВт * 1 ч = 3 кВт*ч).
К тому же питательность блюда, приготовленного в микроволновке, будет выше, чем у сделанного в духовке.
Чтобы уменьшить время, необходимое для приготовления блюд, держи действенные советы:
The Guardian опубликовали исследования энергетической компании Utilita, какие приборы наиболее экономичны — среди них микроволновка и мультиварка.
Электроплита оказалась самой дорогой. Меньше потребляет комбинированная плита из газа и электричества. Исследователи посчитали, что готовка с запасом также экономит энергию и деньги.
Если сейчас ты стараешься меньше тратить, ранее мы рассказывали о правилах легкой экономии.
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