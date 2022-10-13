Бережи ресурси! Як витрачати менше електрики під час готування їжі

Приготування їжі — один зі щоденних процесів, без якого складно обійтись. Але українців закликають до зменшення споживання електроенергії. Як економити електроенергію під час готування їжі — читай у матеріалі.

Як економити електроенергію під час готування їжі

Порадами з економії поділилась LIGA.Life. На витрати електроенергії передусім впливає спосіб приготування їжі. Так, запікання картоплі триває довше, ніж, наприклад, смаження або варіння.

Наочний приклад:

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Коли ми готуємо картоплю в мікрохвильовці потужністю 1,2 кВт, це займає 15 хв (1,2 кВт * 0,4 год = 0,48 кВт*год). Якщо в духовці потужністю 3 кВт, то годину (3 кВт * 1 год = 3 кВт*год).

До того ж поживність страви, приготованої в мікрохвильовці, буде вищою за ту, яку зробили в духовці.

Щоб зменшити час, необхідний на готування страв, тримай дієві поради:

Замочуй крупи та бобові. Це не тільки пришвидшить процес готування, а й зменшить вміст пестицидів у них. Посуд відповідного розміру. Він має вміщувати потрібну кількість їжі, мати кришку та готуватися на конфорці, яка підходить за розміром. Зменшуй вогонь. 80 °C замість 100 °C достатньо для того, щоб зварити кашу або зробити чай. Встанови індукційну плиту. Її коефіцієнт корисної дії майже 80%, тоді як газової — лише 40%. Готуй кілька страв водночас. Так витрати енергії будуть меншими. Став таймер. Це також економить енергоресурси і запобігає пригоранню. Використовуй мультиварку. Вона енергоефективна і готує їжу на пару, що також корисно для здоров’я. Вимикай прилади з розеток після того, як скористаєшся. Адже навіть у стані спокою вони споживають електрику.

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Прилади для готування, які споживають менше енергії

The Guardian опублікували дослідження енергетичної компанії Utilita, які прилади найбільш економні — до них увійшли мікрохвильовка і мультиварка.

Електроплита виявилась найдорожчою. Менше споживає комбінована плита з газу та електрики. Дослідники порахували, що готування із запасом також економить енергію та гроші.

Якщо зараз ти намагаєшся менше витрачати, раніше ми розповідали про правила легкої економії.

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