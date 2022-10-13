Бережи ресурси! Як витрачати менше електрики під час готування їжі

Приготування їжі — один зі щоденних процесів, без якого складно обійтись. Але українців закликають до зменшення споживання електроенергії. Як економити електроенергію під час готування їжі — читай у матеріалі.
Порадами з економії поділилась LIGA.Life. На витрати електроенергії передусім впливає спосіб приготування їжі. Так, запікання картоплі триває довше, ніж, наприклад, смаження або варіння.
Наочний приклад:
Коли ми готуємо картоплю в мікрохвильовці потужністю 1,2 кВт, це займає 15 хв (1,2 кВт * 0,4 год = 0,48 кВт*год). Якщо в духовці потужністю 3 кВт, то годину (3 кВт * 1 год = 3 кВт*год).
Коли ми готуємо картоплю в мікрохвильовці потужністю 1,2 кВт, це займає 15 хв (1,2 кВт * 0,4 год = 0,48 кВт*год). Якщо в духовці потужністю 3 кВт, то годину (3 кВт * 1 год = 3 кВт*год).
До того ж поживність страви, приготованої в мікрохвильовці, буде вищою за ту, яку зробили в духовці.
Щоб зменшити час, необхідний на готування страв, тримай дієві поради:
The Guardian опублікували дослідження енергетичної компанії Utilita, які прилади найбільш економні — до них увійшли мікрохвильовка і мультиварка.
Електроплита виявилась найдорожчою. Менше споживає комбінована плита з газу та електрики. Дослідники порахували, що готування із запасом також економить енергію та гроші.
Якщо зараз ти намагаєшся менше витрачати, раніше ми розповідали про правила легкої економії.
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