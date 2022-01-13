Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії

Уже тривалий час хочеш розібратися у своїх фінансах та почати відкладати кошти, але постійно щось заважає?

Тебе лякає те, що при плануванні треба “возитися” з купою папірців, чеків і табличок? Зараз вже все набагато простіше.

Ми розкажемо тобі кілька простих способів, як вести особистий бюджет так, щоб перестати жити від зарплати до зарплати.

Планування, облік та контроль

Перше, що треба зробити — це визначити суму своїх доходів. Після цього тобі треба розрахувати суму своїх найнеобхідніших потреб — це може бути плата за житло, комунальні послуги, витрати на авто, їжу та інше.

Потім скласти невеличку табличку з загальною сумою, назвою необхідних витрат та їх сумою.

Далі приходить час планувати, що робити з грошима, які лишися — витратити на розваги чи відкласти.

Необхідні та емоційні витрати

Важливо завжди ділити витрати на емоційні та необхідні, тоді тобі буде набагато легше планувати свій бюджет.

Інколи це робити дуже складно, адже кожен піддається спокусі імпульсивних покупок, які відбуваються тут і зараз. Наприклад, товари за акційними цінами, незапланований похід в кіно чи кафе з другом.

Адже часто буває так, що після того, як ми отримали кошти, ми відчуваємо, що можемо дозволити собі все, а потім не вистачає грошей, щоб заплатити за комунальні послуги.

Система 50-30-20

Популярна та легка система для ведення особистого бюджету.

Суть цієї системи полягає в тому, що 50% твого доходу має йти на необхідні витрати, 30% — на емоційні: розваги, шопінг тощо, 20% — заощадження чи виплату боргу, якщо він є.

Ця система дозволяє добре контролювати себе та свої витрати. Якщо чесно дотримуватися цієї системи, то за півроку можна назбирати на відпочинок чи якусь незначну покупку, як-от новий смартфон.

Подушка безпеки

У кожної людини має бути подушка безпеки, адже ніхто не застрахований від небезпек майбутнього.

Краще за все, якщо ця сума сягає від трьох до шести твоїх місячних необхідних витрат.

Лайфхак: якщо ти назбирав свою “подушку”, то її можна покласти в банк на депозит, щоб вона через рік змогла тобі принести ще більше грошей.

Якщо сума твоєї “подушки” більша, ніж шість місячних витрат, її можна розділити на дві частини і одну зберігати на депозиті, а іншу в валюті.

Фінансові цілі

Коли ти плануєш свій бюджет, стає набагато легше це робити, якщо ти розумієш, для чого ти це робиш.

Ти маєш поставити собі мету, а може дві чи три: що ти хочеш придбати чи зробити на заощаджені кошти та яка сума тобі для цього необхідна.

Потім стає легше розділити необхідні витрати та заощадження.

Список покупок

Якою би банальною та простою ця порада не здавалася, але люди про неї постійно забувають.

Супермаркет — це просто “чорна діра” для твоїх грошей, адже люди там постійно піддаються на спокусу імпульсивних покупок.

Коли ти йдеш в магазин за хлібом, ти чомусь повертаєшся з повним пакетом всього, крім хліба або з ним, але кількох видів. Чи дійсно всі ті товари тобі потрібні?

Складай список того, що ти хочеш придбати, відштовхуючись від продуктів в холодильнику та страви, яку готуватимеш.

Роби це вдома, в спокійній обстановці, добре все продумай, щоб нічого не забути, а в супермаркеті йди тільки за цими продуктами і не звертай уваги на акційні пропозиції, якщо вони поза твоїм списком.

Кілька походів в магазин з таким списком і ти збагнеш, як сильно це економить гроші.

Як планувати

Планувати треба так, як зручно тобі.

Можна завести спеціальний блокнот, де прописувати все вручну. Зробити таблицю у Word чи Excel або ж використовувати онлайн-ресурси.

Зараз існує багато мобільних безкоштовних застосунків, які допомагають у плануванні бюджету.

Головне — зробити це корисною звичкою, а не спробувати один раз і забути.

Зараз планування особистого бюджету необхідне, як ніколи, адже ціни постійно ростуть і ти не розумієш, куди ділися твої кошти.

Раніше ми розповідали про те, як зрозстуть ціни на продукти у 2022 році і чому.