Кабмін погодив проект держбюджету на 2023 рік — який курс долара заклали

Учора, 13 вересня, Кабінет Міністрів затвердив проект бюджету, а також макроекономічний прогноз на 2023 рік. Про це повідомила прес-служба уряду.

Читай, який курс долара заклали до проекту бюджету-2023, а також що відбудеться з інфляцією гривні.

Очікуваний курс долара у 2023 році

У рамках макропрогнозу у 2023 році середньорічний курс долара може сягати 42 грн, а інфляція — 30%.

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Очікується, що економіка України зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% — у номінальному. Середня зарплата підніметься приблизно до 18 500 грн.

Утім, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що економічна ситуація в країні напряму залежатиме від ситуації на фронті.

Залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% та більше. Так само й з іншими показниками, — підкреслює посадовець.

Важливим кроком для підтримки української економіки, а також подолання глобальної продовольчої кризи стала угода про експорт зерна з України під час війни.

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