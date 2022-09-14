Україна

Кабмін погодив проект держбюджету на 2023 рік — який курс долара заклали

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Вересня 2022, 11:00
Кабмін затвердив проект бюджету на 2023 рік з курсом долара по 42 грн

Більше відео
0:03:59
заэс новини
ЗАЕС знову зупинили? Що зараз відбувається на станції — останні новини
0:02:29
Звільнення Ізюму від росіян - як це відбувалось
Росіяни тікали, як миші! Як українські десантники звільняли Ізюм на Харківщині
0:03:37
Балаклія
Від розповідей місцевих навертаються сльози: як Балаклія оговтується після шести місяців окупації
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
0:03:59
заэс новини

ЗАЕС знову зупинили? Що зараз відбувається на станції — останні новини
0:02:29
Звільнення Ізюму від росіян - як це відбувалось
Росіяни тікали, як миші! Як українські десантники звільняли Ізюм на Харківщині
Кабмін затвердив проект бюджету на 2023 рік з курсом долара по 42 грн
Кабмін погодив проект держбюджету на 2023 рік — який курс долара заклали
0:03:37
Балаклія
Від розповідей місцевих навертаються сльози: як Балаклія оговтується після шести місяців окупації
Експорт зерна фото
Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від голоду
0:02:20
Евакуація
Чотири місяці не виходили на вулицю: поліція евакуювала сім’ю з Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:03:34
Іван Гавриль
Учитель зібрав мільйон на потреби ЗСУ: закарпатському волонтерові допомагала вся школа
0:04:01
Музей російсько-української війни: що відомо про проект та артефакти
Перетворити посольство РФ на музей війни — що відомо про проект та які артефакти там будуть
0:05:03
Краматорськ
Замість нових життів — руйнація і смерть: російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Краматорську
Більше відео
Звільнення Ізюму від росіян - як це відбувалось
Читати далі
Росіяни тікали, як миші! Як українські десантники звільняли Ізюм на Харківщині
Балаклія
Читати далі
Від розповідей місцевих навертаються сльози: як Балаклія оговтується після шести місяців окупації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь