Зросте ще вище? Розповідаємо про нові прогнози стосовно курсу долара в Україні

Важко передбачити стан української економіки. Усе залежатиме від бойових дій та тривалості війни. Проте все це впливає на курс долара. Зараз він тримається на рівні близько 40 грн, але Міністерство економіки прогнозує, що до кінця 2023 року курс долара зросте чи не до 50 грн.

Макроекономічні прогнози на 2023 рік

Також Мінекономіки прогнозує зростання ВВП та інфляції. Загалом, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння української економіки на 33%.

У липні Національний банк України теж прогнозував, що економіка впаде на 33,4%, хоча були й гірші прогнози — до 50%.

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За макроекономічним прогнозом Мінекономіки, інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6%, а рівень безробіття — 28,2%, повідомляє Економічна правда.

На основі макропрогнозу Міністерство фінансів складає бюджет на наступний рік, який мають внести до парламенту до 15 вересня. Варто зазначити, що ці прогнози збуваються дуже рідко і потрібний лише для розрахунку майбутніх доходів та видатків у бюджеті.

Як зросте курс долара

Згідно з цим прогнозом, до кінця цього року долар зросте до 42 грн, а до кінця 2023 — до 50 грн.

Член Ради НБУ Віталій Шапран повідомив Апострофу, що через воєнні дії рівень невизначеності досить високий. Тож уряд опинився у ситуації, коли будь-який прогноз матиме малу ймовірність виконання.

— Однак прогноз має бути, оскільки слід готувати держбюджет на 2023 рік, а без курсу, зростання ВВП підрахувати його не можна, — зазначив експерт.

Тож макроекономічні показники на 2023 рік є досить умовними. Точно спрогнозувати курс долара на наступний рік й навіть до кінця цього року дуже складно. Те саме можна сказати й про інші макроекономічні показники.

— НБУ впевнено зайнятий стримуванням девальвації, високого попиту на валюту з боку бізнесу та населення вже немає. Якщо війну закінчать, і економіка почне шлях відновлення, то 50 гривень за долар ми не побачимо, — ділиться міркуваннями аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак Апострофу.

Що впливає на курс долара

Курс валют також залежить від допомоги, яку дають нам країни-партнери. Проте передбачити, коли та в яких обсягах валюта надходитиме для відновлення України — теж не можна точно сказати.

Якщо допомога західних партнерів зменшиться, то курс долара може бути навіть більшим ніж 50 грн. Такі прогнози існують не для того, щоб створити паніку серед населення, а щоб розглянути усі можливі варіанти розвитку подій в економіці, зокрема найпесимістичніші.

Ситуацію на ринку валют досить не стабільна. Українська гривня то укріплюється, то падає. Раніше ми розповідали, який буде курс долара у вересні.

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