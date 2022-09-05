Экономия

Вырастет еще выше? Рассказываем о новых прогнозах курса доллара в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 сентября 2022, 07:30
Курс долара в Україні: як зросте до кінця 2022 року
Фото: Pexels

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