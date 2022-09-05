Вырастет еще выше? Рассказываем о новых прогнозах курса доллара в Украине

Трудно предсказать состояние украинской экономики. Все зависит от боевых действий и продолжительности войны. Это всё оказывает влияние на курс доллара. Сейчас он держится на уровне около 40 грн, но Министерство экономики прогнозирует, что к концу 2023 года курс доллара вырастет до 50 грн.

Макроэкономические прогнозы на 2023 год

Также Минэкономики прогнозирует рост ВВП и инфляции. В целом международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики на 33%.

В июле Национальный банк Украины тоже прогнозировал, что экономика упадет на 33,4%, хотя были и более плохие прогнозы — до 50%.

По макроэкономическому прогнозу Минэкономики, инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6%, а уровень безработицы — 28,2%, сообщает Экономическая правда.

На основе макропрогноза Министерство финансов составляет бюджет на следующий год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября. Следует отметить, что эти прогнозы сбываются очень редко и требуются только для расчета будущих доходов и расходов в бюджете.

Как вырастет курс доллара

Согласно этому прогнозу, к концу этого года доллар вырастет до 42 грн, а к концу 2023 — до 50 грн.

Член Совета НБУ Виталий Шапран сообщил Апострофу, что из-за военных действий уровень неопределенности достаточно высок. Поэтому правительство оказалось в ситуации, когда любой прогноз будет иметь малую вероятность выполнения.

— Однако прогноз должен быть, поскольку следует готовить госбюджет на 2023 год, а без курса, роста ВВП подсчитать его нельзя, — отметил эксперт.

Макроэкономические показатели на 2023 год достаточно условны. Точно спрогнозировать курс доллара на следующий год, и даже до конца этого года, очень сложно. То же можно сказать и о других макроэкономических показателях.

— НБУ уверен, что занят сдерживанием девальвации, высокого спроса на валюту со стороны бизнеса и населения уже нет. Если война будет закончена, и экономика начнет путь восстановления, то 50 гривен за доллар мы не увидим, — делится соображениями аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак Апострофу.

Что влияет на курс доллара

Курс валют также зависит от помощи, оказываемой нам странами-партнерами. Однако предусмотреть, когда и в каких объемах валюта будет поступать для восстановления Украины — тоже нельзя точно сказать.

Если помощь западных партнеров уменьшится, то курс доллара может быть даже больше 50 грн. Такие прогнозы существуют не для того, чтобы создать панику среди населения, а чтобы рассмотреть все возможные варианты развития событий в экономике, в том числе наиболее пессимистические.

Ситуация на рынке валют достаточно не стабильна. Украинская гривна то укрепляется, то падает. Раньше мы рассказывали, какой будет курс доллара в сентябре.

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