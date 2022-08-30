Гривну лихорадит, а валюта укрепляется? Каким будет курс доллара в сентябре

Украинцы с ужасом следят за курсом доллара и вспоминают еще то время, когда он стоил около 29 грн. Экономика Украины и война оказывают сильное влияние на валютный рынок. Так что мы расскажем, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время.

Курс гривны сегодня

Курс гривны делится на безналичный и наличный. Первый — устанавливает Нацбанк и фиксированный, а на наличном рынке нет ограничений по установлению курса.

В начале полномасштабного вторжения Нацбанк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн, что позволило сберечь золотовалютные резервы. Если бы правительство не пошло на этот шаг, по прогнозам НБУ, инфляция ускорилась бы уже в июне на 30%.

Но впоследствии Нацбанк повысил курс доллара аж на 25%. Уже в конце июля, по курсу НБУ, доллар стоил 36,57 грн. При этом на наличном рынке курс превышал 40 грн.

Глава НБУ Кирилл Шевченко связывает такой разрыв между безналичным и наличным рынком валютными ограничениями. В интервью Forbes Украина он отметил: чтобы разница была умеренной, Нацбанк расширил возможности продажи наличной валюты другим банкам.

Что будет влиять на курс доллара в Украине

Факты ICTV опросили нескольких экспертов, которые подчеркнули, что сейчас спрогнозировать курс гривны сложно.

Банкир Сергей Фурса рассказал, что на формирование курса будут влиять сроки завершения войны, масштаб ущерба, причиненного украинской экономике, размер международной помощи и т. д.

У нас очень много факторов неопределенности. Можем лишь сказать, что пока идет война, курс будет находиться под давлением, — подчеркнул Фурса.

Экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук в комментарии Фактам ICTV отметил: до полномасштабной войны безналичный курс валюты был на порядок выше наличного.

Также банки могли купить безналичную валюту и завести под нее наличные деньги, затем продать ее на рынке. Сейчас наличных долларов может не хватать, потому что их завозили на самолетах, а в нынешних условиях это невозможно.

Все держалось на безналичном курсе, который устанавливался Нацбанком, а наличный фактически подстраивался под него.

Кушнирук также подчеркнул: наличный курс будет зависеть от экономической ситуации в стране и войны. Новости о том, что война будет продолжаться долго, усиливают давление на гривну.

Также на курс валют в Украине влияет аграрный экспорт. Пока он существует, предложения иностранной валюты будут увеличиваться.

Чего ждать от курса доллара в сентябре

Борис Кушнирук подчеркнул во время разговора с Фактами ICTV — безналичный курс зафиксирован Нацбанком, поэтому он не будет колебаться. Однако от решения НБУ зависит, повысят ли они его.

— Если не будет негативных новостей, то гривна будет оставаться относительно стабильной по наличному курсу. Зависит от того, что будет делать Нацбанк с эмиссией (“печатаньем денег”, — ред.), — объясняет эксперт.

По его словам, если не будет негативных ожиданий и эмиссии, то курс на наличном рынке будет оставаться на том же уровне, который есть сейчас.

Однако Сергей Фурса, в свою очередь, прогнозирует, что давление на гривну будет сохраняться как в сентябре, так и до конца 2022 года. Хотя официальный курс остается зафиксированным, каким он будет на черном рынке — спрогнозировать невозможно.

Экономист Алексей Кущ для Фактов ICTV рассказал, что до конца года следует ожидать дальнейшую девальвацию гривны (т. е. падение курса).

Насколько она будет глубокой, сейчас сложно говорить. Здесь очень много факторов, которые мы еще не видим и не можем учитывать, — заметил эксперт.

Что будет с долларом в 2022-2023 годах

Сейчас доллар постепенно укрепляет свои позиции. За несколько месяцев курс евро снижался и находился на одном уровне с долларом, иногда даже падал ниже. Поэтому эксперты одного из крупнейших банков США, входящего в Большую четверку, Wells Fargo продемонстрировали новый прогноз по доллару на 2022 и 2023 годы.

Несмотря на такой успех сейчас, Wells Fargo ожидает, что в 2023 году доллар начнет терять позиции на рынке. Для этого есть две причины: начало рецессии в экономике США и уменьшение ставок Федеральным резервом.

ФРС проводит свою политику активнее других банков, поэтому на рынке валют доллар укрепляется. Это хорошо для инвесторов из стран, где более низкие процентные ставки, и они переходят в США. Также глобальная экономика влияет на поддержку доллара, потому что его считают “активом безопасной гавани”.

Эксперты из американского банка полагают, что до конца 2022 года доллар продолжит расти. Также ожидается, что в сентябре ФРС в третий раз поднимет ставку на 75 базовых пунктов, что еще больше укрепит доллар.

Правительство пытается поддерживать экономику Украины, для этого нужно также заботиться о наших гражданах. Ранее мы рассказывали о новых программах поддержки населения: облигациях, ипотеке, приватизации.

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