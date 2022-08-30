Экономия

Гривну лихорадит, а валюта укрепляется? Каким будет курс доллара в сентябре

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 августа 2022, 16:00
Гривну лихорадит, а валюта укрепляется? Каким будет курс доллара в сентябре
Фото: Pexels

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