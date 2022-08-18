Доступная ипотека, военные облигации, приватизация. Все о новых программах поддержки украинцев

Война не должна становиться препятствием для перевоплощений, таких как реформы или создание новых государственных программ. Напротив — в сложное время и общество, и государственные аппараты как никогда гибки к переменам.

Такого же мнения и заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, который занимается экономическим блоком вопросов. Эксперт рассказал о новых государственных программах для украинцев и путях решения проблем в вопросах госбюджета.

Он признает: сейчас поступления в государственный бюджет могут покрыть лишь 30% потребностей, а в следующем году ситуация с госбюджетом может стать еще хуже. Но бояться цифр, которые анонсируют в правительстве, не стоит — Украину поддерживает весь мир, и сейчас абсолютно каждый понимает, чего следует ожидать от страны, охваченной войной.

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Ростислав Шурма предлагает несколько вариантов поддержки государства во время военного положения.

Общественная помощь

Одним из самых лучших вариантов для современного населения Украины Шурма видит покупку военных облигаций гражданами. Такую методику действительно использовали все страны, когда-либо проходившие через войну. Для государства это обещает покрытие от 15% до 20% покрытия государственного бюджета, а для граждан — прибыль больше, чем предлагают банки.

Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с ОП в ближайшие недели предложит цифровой продукт, где каждый желающий сможет приобрести военные облигации. Опция будет доступна в приложении Дія.

Нацбанк Украины

Еще одним вариантом поддержки государственного бюджета является также Национальный банк. Правда, пользоваться такой помощью можно будет осторожно и ограниченно, чтобы не создавать инфляционного давления на нашу валюту.

Обеспечение населения: ситуация критическая?

На самом деле, как отмечает Шурма, обеспечение населения на достаточно нормальном уровне: банковские системы насчитывают более 400 млрд грн, которые находятся на депозитах граждан.

Что касается другой поддержки, то государство несколько месяцев подряд вводит новые программы для развития украинских предпринимателей. Владельцам небольшого бизнеса предоставляются либо кредиты под малые проценты, либо вообще грантовые средства, чтобы те создавали и развивали собственный бизнес, давали рабочие места, продукты или сырье, зарплаты и поддержку для того же государства.

Что же выбрать?

Акцент для населения падает на две новые государственные программы, которые могут помочь украинцам.

Программа Доступная ипотека

Продукт, который станет доступным каждому украинцу. По условиям это кредит на 20 лет в гривне, со ставкой от 3% до 7% годовых. С таким кредитом практически каждая украинская семья сможет приобрести квартиру с рассрочкой в ​​20 лет и без привязки к валюте.

Для экономики государства данная возможность важна в первую очередь для сектора строительства. Поскольку именно сектор строительного дела запускает за собой десятки других вспомогательных аспектов для нормальной жизнедеятельности общества. К тому же, строительство всегда создает много рабочих мест.

Планово эта программа заработает с 1 октября. Продукт будет цифровым, чтобы только в несколько кликов через Дію человек подался на ипотечный кредит и оформил сделку в течение одного-двух суток. Это будет большая диджитализация.

Программа Массовая приватизация

Ростислав Шурма отмечает: массовая — не значит большая. Чтобы не давать повода для спекуляций про кражи в стране во время войны, приватизация будет ограничиваться только в мелком и среднем размере.

Разбитые здания, заброшенные цеха, поврежденные предприятия — все это должно объединить огромный предпринимательский потенциал нашей страны с объектами, на которых можно реализовать свои планы.

Эта программа стартует, как ожидается, в сентябре. Все законодательные процессы проводятся в настоящее время, а урегулирование всех деталей должно завершиться к 1 октября.

А как государство сейчас поддерживают государственные производители и можешь ли ты лично помочь Украине прямо сейчас — читай в нашем материале.

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