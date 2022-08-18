Доступні іпотеки, військові облігації та приватизація. Все про нові програми підтримки українців від уряду

Війна не повинна ставати перешкодою для перевтілень, як-от реформи чи започаткування нових державних програм. Навпаки — у складний час і суспільство, і державотворчі апарати як ніколи гнучкі до змін.

Такої ж думки й заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, який займається економічним блоком питань. Експерт розповів про нові державні програми для українців та шляхи розв’язання проблем у питаннях держбюджету.

Він визнає: зараз надходження до державного бюджету в змозі покрити лише 30% потреб, а наступного року ситуація з держбюджетом може стати ще гіршою. Але боятися цифр, що анонсують в уряді, не варто — Україну підтримує весь світ, і зараз абсолютно кожен розуміє, чого варто очікувати від країни, охопленою війною.

Як покрити такі колосальні витрати?

Ростислав Шурма пропонує декілька варіантів підтримки держави у час воєнного стану.

Громадська допомога

Одним із найкращих варіантів для сучасного населення України Шурма бачить купівлю військових облігацій громадянами. Таку методику справді використовували всі країни, котрі коли-небудь проходили через війну. Для держави це обіцяє покриття від 15% до 20% державного бюджету, а для громадян — більший прибуток, ніж той, який пропонують банки.

Міністерство цифрової трансформації у співпраці з ОП найближчими тижнями запропонує цифровий продукт, де кожен охочий зможе придбати військові облігації. Опція буде доступна у застосунку Дія.

Нацбанк України

Ще одним варіантом підтримки державного бюджету є також Національний банк. Щоправда, користуватися такою допомогою можна буде обмежено та обережно, щоб не створювати інфляційного тиску на нашу валюту.

Забезпечення населення: ситуація критична?

Насправді, як зазначає Шурма, забезпечення населення є на досить нормальному рівні: банківські системи нараховують понад 400 млрд грн, які перебувають на депозитах громадян.

Стосовно іншої підтримки — держава декілька місяців поспіль запроваджує нові програми для розвитку українських підприємців. Власникам невеликого бізнесу надаються або кредити під малі відсотки, або ж узагалі грантові кошти, щоб ті створювали та розвивали власний бізнес, давали робочі місця, продукти чи сировину, зарплати та підтримку для тієї ж держави.

Що ж обрати?

Акцент для населення падає на дві нові державні програми, які можуть допомогти українцям.

Програма Доступна іпотека

Продукт, який стане доступним для кожного українця. За умовами це кредит на 20 років у гривні, за ставкою від 3% до 7% річних. З таким кредитом практично кожна українська сім’я зможе придбати собі квартиру з розстрочкою у 20 років та без прив’язки до валюти.

Для економіки держави така можливість є важливою передусім для сектору будівництва. Бо саме сектор будівничої справи запускає за собою десятки інших, допоміжних аспектів для нормальної життєдіяльності суспільства. До того ж будівництво завжди створює багато робочих місць.

Планово ця програма запрацює з 1 жовтня. Продукт буде цифровим, щоб лише в декілька кліків через Дію людина подалася на іпотечний кредит та оформила угоду протягом однієї-двох діб. Це буде велика диджиталізація.

Програма Масова приватизація

Ростислав Шурма наголошує: масова — не означає велика. Щоб не давати приводу для спекуляцій щодо розкрадання країни в часи війни, приватизація буде обмежуватися лише у дрібному та середньому розмірі.

Потрощені будівлі, закинуті цехи, пошкоджені підприємства — все це має поєднати величезний підприємницький потенціал нашої країни з об’єктами, на яких можна втілювати свої плани.

Ця програма стартує, очікувано, у вересні. Усі законодавчі процеси проводяться зараз, а залагодження усіх деталей має закінчитися до 1 жовтня.

А як державу зараз підтримують державні виробники та чи можеш особисто ти допомогти Україні прямо зараз — читай у нашому матеріалі.

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