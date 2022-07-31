Обирай українське. Пояснюємо, чому підтримка вітчизняних виробників сьогодні надважлива

Підтримка українського виробника – підтримка економіки. Запит на вітчизняних виробників допоможе благодійним організаціям одночасно економити на логістиці та підтримувати економічний фронт нашої держави. А головне — будуть створюватись робочі місця.

Так, наприклад, з початку повномасштабного російського вторгнення Дніпровська компанія з виробництва харчів переформатувалась — і тепер у її фокусі допомога різним гуманітарним організаціям.

140 людей фасують найбільші продуктові набори – крупи, хліб, фрукти, тушкованка та багато іншого. Вага такого пакета близько 15 кілограмів, їх за тиждень збирають близько тисячі. Його має вистачити, щоб родина з чотирьох людей харчувалась тиждень.

Як говорить координаторка гуманітарної місії World Central Kitchen, пріоритетне завдання полягає підтримувати локальних підприємців. Тому все, що фасують на лінії – українського виробництва.

Закупівля товарів в Україні — це додаткові робочі місця на вітчизняних підприємствах. Завдяки такому кроку українці зможуть не лише задовільнити гуманітарні потреби, але й отримати роботу.

Якщо підприємства будуть продовжувати працювати, тоді вони зможуть наймати нових працівників, а громадяни таким чином отримають робоче місце та змогу повернутись додому.

Однак не лише харчовими продуктами славляться українські підприємці. Читай, як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ.

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