Lifestyle

Обирай українське. Пояснюємо, чому підтримка вітчизняних виробників сьогодні надважлива

Христина Венгеляускайте 31 Липня 2022, 10:00

Більше відео
0:11:54
Олександр Ткаченко про Євробачення
Шоу від імені України: яким буде Євробачення-2023 у Великій Британії
0:06:23
Мілітарний історик про найвизначніші битви України
Нав’язали образ гречкосіїв, а насправді ми — народ воїнів! Мілітарний історик про найвизначніші битви України
0:04:38
Долар
Українці з жахом чекають на стрибок цін: що буде з курсом долара та пальним
0:06:34
Вишиванка
З давніх-давен до Armani та Dior! Як вишиванка стала світовим символом свободи
Дивитись більше

Останні відео
Обстріли Миколаєва 31 липня

Наймасованіший обстріл Миколаєва: що відомо про вибухи в місті 31 липня
0:02:37
Чому підтримка вітчизняних виробників сьогодні надважлива
Обирай українське. Пояснюємо, чому підтримка вітчизняних виробників сьогодні надважлива
0:11:54
Олександр Ткаченко про Євробачення
Шоу від імені України: яким буде Євробачення-2023 у Великій Британії
0:06:49
Що на практиці означає статус спонсор тероризму
Що на практиці означає статус спонсор тероризму та чому саме США мають першими визнати Росію такою
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 липня
0:01:31
Азовці
Азовці зробили офіційну заяву щодо масового вбивства в Оленівці: Самі будете страчені разом зі своїми шакалами
0:06:19
Українська мова
Українська мова стає символом самосвідомості та інтелекту: як російськомовні українці масово переходять на солов’їну
0:03:54
Сумщина
Підлі обстріли Сумщини: як живе українська громада за кілометр від Росії
0:06:23
Мілітарний історик про найвизначніші битви України
Нав’язали образ гречкосіїв, а насправді ми — народ воїнів! Мілітарний історик про найвизначніші битви України
0:00:35
Катування військовополоненого
Здригнулися навіть прокурори та слідчі! Офіс Генпрокурора відреагував на катування українського військового
Більше відео
Обстріли Миколаєва 31 липня
Читати далі
Наймасованіший обстріл Миколаєва: що відомо про вибухи в місті 31 липня
Олександр Ткаченко про Євробачення
Читати далі
Шоу від імені України: яким буде Євробачення-2023 у Великій Британії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь