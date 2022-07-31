Выбирай украинское. Объясняем, почему поддержка отечественных производителей сегодня очень важна

Поддержка украинского производителя – поддержка экономики. Запрос на отечественных производителей поможет благотворительным организациям одновременно экономить на логистике и поддерживать экономический фронт нашего государства. А главное — будут создаваться рабочие места.

Так, например, с начала полномасштабного российского вторжения Днепровская компания по производству продовольствия переформатировалась — и теперь в ее фокусе помощь разным гуманитарным организациям.

140 человек фасуют самые большие продуктовые наборы – крупы, хлеб, фрукты, тушенка и многое другое. Вес такого пакета около 15 килограммов, их в неделю собирают около тысячи. Его должно хватить, чтобы семья из четырех человек питалась неделю.

Как говорит координатор гуманитарной миссии World Central Kitchen, приоритетной задачей является поддерживать локальных предпринимателей. Поэтому все, что фасуют на линии – украинского производства.

Закупка товаров в Украине – это дополнительные рабочие места на отечественных предприятиях. Благодаря такому шагу украинцы смогут не только удовлетворить гуманитарные нужды, но получить работу.

Если предприятия будут продолжать работать, они смогут нанимать новых работников, а граждане таким образом получат рабочее место и смогут вернуться домой.

Однако не только продовольственными продуктами славятся украинские предприниматели. Читай, как четверо друзей открыли производство бронежилетов для ВСУ.

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