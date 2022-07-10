От подушек к военной амуниции! Как четверо друзей открыли производство бронежилетов для ВСУ

В Черкасской области четверо друзей наладили производство бронежилетов.

С начала полномасштабного вторжения пошли рыть окопы, готовить “бандеровские смузи”. А когда военным потребовалась амуниция, перепрофилировали мебельный цех под пошив необходимого для защитников.

Ребята очень хорошо проделали и сшили амуницию, — рассказывает военный ВСУ Дмитрий.

Изготовляют все – от аптечек до бронежилетов.

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До войны здесь изготовляли мягкую мебель. Работа не сложная, но порой ее много, как заказов от защитников.

Работать приходится допоздна, еще и по субботам.

Осваивать специфику шитья амуниции начали с образцов, которые давали военные. Учитывают каждое их пожелание.

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