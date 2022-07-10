От подушек к военной амуниции! Как четверо друзей открыли производство бронежилетов для ВСУ

В Черкасской области четверо друзей наладили производство бронежилетов.
С начала полномасштабного вторжения пошли рыть окопы, готовить “бандеровские смузи”. А когда военным потребовалась амуниция, перепрофилировали мебельный цех под пошив необходимого для защитников.
Ребята очень хорошо проделали и сшили амуницию, — рассказывает военный ВСУ Дмитрий.
Ребята очень хорошо проделали и сшили амуницию, — рассказывает военный ВСУ Дмитрий.
Изготовляют все – от аптечек до бронежилетов.
До войны здесь изготовляли мягкую мебель. Работа не сложная, но порой ее много, как заказов от защитников.Работать приходится допоздна, еще и по субботам.
Осваивать специфику шитья амуниции начали с образцов, которые давали военные. Учитывают каждое их пожелание.
Также каждый может получить свой “Бронежилет” для кибервоина: как защитить свой аккаунт в Telegram — советы Киберполиции.
Подписывайся на Telegram Вікна-новини: там собрано самое интересное!