Від подушок до військової амуніції! Як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ

На Черкащині четверо друзів налагодили виробництво бронежилетів.

Від початку повномасштабного вторгнення пішли рити окопи, готувати “бандерівський смузі”. А коли військовим потрібна була амуніція, перепрофілювали меблевий цех під пошиття необхідного для захисників.

Хлопці дуже добре проробили та пошили амуніцію, — розповідає військовий ЗСУ Дмитро.

Виготовляють усе — від аптечок до бронежилетів.

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До війни тут виготовляли м’які меблі. Робота не складна, але часом її багато, як і замовлень від захисників.

Працювати доводиться допізна, ще й щосуботи.

Опановувати специфіку шиття амуніції почали зі зразків, які давали військові. Враховують кожне їхнє побажання.

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