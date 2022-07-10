Люди

Від подушок до військової амуніції! Як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ

Ірина Цимбал 11 Липня 2022, 00:00

Більше відео
0:04:19
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування
Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні
0:02:52
Повернулися з російського полону
Пройшли усі кола пекла, тепер — реабілітація. Історії героїв, які повернулися з російського полону
0:06:23
Дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
Підійшов Кріс Мартін і запропонував заспівати: дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
0:27:16
Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Дивитись більше

Останні відео
0:03:26
Виробництво бронежилетів для ЗСУ

Від подушок до військової амуніції! Як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ
0:00:37
Перехоплені розмови російських військових: знищили два свої батальйони
Росіяни розбомбили донецьких бойовиків, які воювали на їхньому боці. Перехоплені розмови окупантів від СБУ
0:02:29
Навчання на Рівненщині
Алгоритм дій під час ракетної атаки на лікарню — на Рівненщині провели навчання для медиків
0:04:19
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування
Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні
0:02:52
Повернулися з російського полону
Пройшли усі кола пекла, тепер — реабілітація. Історії героїв, які повернулися з російського полону
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Миколаївський зоопарк: які екзотичні тварини живуть у звіринці та хто народився під час війни
0:04:00
Виставка війни
Виставка Спротив-2022: у Києві майстри перетворюють металолом РФ на мистецтво
0:02:59
R-18
Українська аеророзвідка тестує новий вітчизняний октокоптер R-18 — можливості та особливості
0:02:49
Щоденні обстріли на Запоріжжі
З підвалів страшно виходити! Запоріжжя щоденно криють градами
0:06:23
Дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
Підійшов Кріс Мартін і запропонував заспівати: дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
Більше відео
Перехоплені розмови російських військових: знищили два свої батальйони
Читати далі
Росіяни розбомбили донецьких бойовиків, які воювали на їхньому боці. Перехоплені розмови окупантів від СБУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь