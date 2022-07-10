Від подушок до військової амуніції! Як четверо друзів відкрили виробництво бронежилетів для ЗСУ

На Черкащині четверо друзів налагодили виробництво бронежилетів.
Від початку повномасштабного вторгнення пішли рити окопи, готувати “бандерівський смузі”. А коли військовим потрібна була амуніція, перепрофілювали меблевий цех під пошиття необхідного для захисників.
Хлопці дуже добре проробили та пошили амуніцію, — розповідає військовий ЗСУ Дмитро.
Хлопці дуже добре проробили та пошили амуніцію, — розповідає військовий ЗСУ Дмитро.
Виготовляють усе — від аптечок до бронежилетів.
До війни тут виготовляли м’які меблі. Робота не складна, але часом її багато, як і замовлень від захисників. Працювати доводиться допізна, ще й щосуботи.
Опановувати специфіку шиття амуніції почали зі зразків, які давали військові. Враховують кожне їхнє побажання.
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