Народився у бронежилеті! Як українському військовому витягли кулю з серця

У Київському шпиталі Феофанія була проведена найскладніша операція.
Білоруський лікар Максим Павловський, який працює в цьому шпиталі, витягнув з серця українського військового кулю.
Найскладніша операція була проведена на відкритому серці. Куля застрягла в задній стінці серця.
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Найскладніша операція була проведена на відкритому серці. Куля застрягла в задній стінці серця.
Нині ж український військовий почувається добре і хоче вже знову захищати Батьківщину.
Лікарі можуть творити дива! раніше ми розповідали, як лікарі врятували життя дівчинки після вибуху. Здавалося б, що надії вже немає.