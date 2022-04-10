Родился в бронежилете! Как украинскому военному вытащили пулю из сердца

Привет! На связи Вікна

С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности.

А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию!