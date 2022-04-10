Родился в бронежилете! Как украинскому военному вытащили пулю из сердца

В Киевском госпитале Феофания была проделана очень сложная операция.
Белорусский врач Максим Павловский, работающий в этой больнице, вытащил из сердца украинского военного пулю.
Сложнейшая операция была произведена на открытом сердце. Пуля застряла в задней стенке сердца.
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Сложнейшая операция была произведена на открытом сердце. Пуля застряла в задней стенке сердца.
Сейчас украинский военный чувствует себя хорошо и хочет уже снова защищать Родину.
Врачи могут творить чудеса! Раньше мы рассказывали, как врачи спасли жизнь девочки после взрыва. Казалось бы, надежды уже нет.