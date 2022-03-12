Смерть ее почти забрала: как врачи спасли жизнь девушки после взрыва

Сегодня, когда наши дома бомбят и каждый день дополняются списки жертв, мы все осознаем ценность жизни и как важно говорить не только о потерях.

В Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова врачи каждый день спасают жизни, порой они даже способны совершить чудо.

Эта история о спасенной жизни Вали.

Не время умирать

Валентина родом из Львовской области, там она окончила медицинский колледж. Потом уехала в Запорожье, где ее застала война.

В результате минного взрыва девушка получила тяжелые ранения, едва совместимые с жизнью.

Валентине осколками разбило голову, она также не могла самостоятельно дышать. На месте происшествия кто-то из медиков экстренно сделал трахеотомию, чтобы девушка могла дышать.

Поэтому в больницу она приехала с разрезанным горлом, в котором торчала трубка для дыхания, и тяжелыми травмами.

Опытный хирург Сергей Тымчук проводил все операции и манипуляции сам, чтобы Валентина не потеряла голос.

Она еще “малая”, а я ответственен не только за ее жизнь, но и будущее.

Она пробыла три тяжелых дня в реанимации, эти трое суток врачи изо всех сил боролись за ее жизнь.

Никто не мог заверить, что девушка выживет, однако за эти трое суток случилось невероятное — она начала подниматься и разговаривать.

Сожалеет девушка только о длинных волосах, которые пришлось обрезать во время операции. Говорит парню, что не пойдет под венец, пока не отрастут.

Пока ВСУ охраняют нашу жизнь на фронте, врачи изо всех сил борются за нашу жизнь в больницах — на медицинском фронте.

Там тоже никого не оставляют, ведь чудо может случиться всегда.

То, что Валентина выжила — это лишь частично чудо. Ее жизнь спасена потому, что врачи не перестали бороться и завоевали его. Завоевали из рук смерти.

Медики работают круглосуточно, они возлагают все силы на то, чтобы исправить ужасающие действия оккупантов. Постоянно борются с самой смертью, чтобы люди жили.

Какова жизнь медиков во время войны? О том, какой медицинский фронт, рассказал анестезиолог Иван Черненко.