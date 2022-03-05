Розповіді

Про лікарню, волонтерство та життя медиків під час війни — історія анестезіолога з Одещини Івана Черненка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Березня 2022, 13:00
Історія лікаря-анестезіолога Івана Черненка з Одещини
Фото: Facebook

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