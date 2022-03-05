О больнице, волонтерстве и жизни медиков во время войны — история анестезиолога из Одесской области Ивана Черненка

Врачи, как и военные, всегда на передовой. Им приходится спасать, реанимировать, поддерживать каждого, кто в этом нуждается. В решающие моменты жизни они становятся для кого-нибудь богом.

Но медики тоже люди, у которых есть свои тревоги, переживания за близких и лютая ненависть к российским оккупантам. Анестезиолог из города Раздельная в Одесской области Иван Черненко рассказал, что он почувствовал, когда узнал о войне, и чем живут сейчас врачи.

Гром

24 февраля Иван проснулся, как обычно, в 5:30. Кофе, бутерброды, новостная лента — ничего необычного. Однако погоди… Началась война!

Открывает окно — тихо. Нет, этого быть не может.

Звонок. Друг-врач, живущий в другом районе, говорит в трубку: “Представляешь, я проснулся от взрывной волны. Из больницы сообщили, что везут раненых. Экстренный вызов”.

Еще пять минут назад Иван сонно протирал глаза и пытался нащупать будильник у постели, а теперь уже собрал несколькодневный запас одежды и крепко обнял любимую жену, как в последний раз, не зная, что будет завтра.

Молния

Обстрелянная в 5 утра Одесса паниковала. Вокзал был забит людьми, пытавшимися уехать из города на электричках. В деревню, к родственникам, домой, хоть куда-нибудь.

Иван увидел первые колонны украинских военных. Неужели это правда?

Очереди у банкоматов и магазинов росли на глазах. Это новая реальность, на которую все смотрели растерянно.

В больнице напряжение и возбуждение. Реанимация забита “гражданскими” — пациентами с инсультами, инфарктами, онкологией.

Теперь Иван, как и каждый украинец, реагирует на малейший звук, постоянно выглядывает в окно и листает новостную ленту. Обстрелы, войска, Киев, Харьков, Херсон. Колонны русских войск, захватническое вторжение в Украину.

Вместо того чтобы покорять космос, мы вынуждены отстаивать свою свободу и доказывать, что стоим достойной жизни. Снова и снова.

Тысячи убитых вражеских солдат. Это еда, которую по молчаливому согласию российского общества подают тирану на завтрак, обед и ужин.

На следующий день друг-врач пишет, что к ним привезли много раненых, есть погибшие.

И тут меня накрыло. Слезы, хочется рыдать. Осознаю, как сильно я боюсь потерять дорогих мне людей. Хочется обнять их всех.

Нервы, которые натягивались сутки, сдают. Нет, мы не будем прощаться с родными, как будто это в последний раз! Мы будем сражаться и жить. Российские мерзавцы еще пожалеют, что пересекли нашу границу и нагло ворвались в наши мирные дома.

Ливень

Ливень эмоций сменяется жаждой конкретных действий. Начинается ливень волонтерских идей и собранных средств.

Лекарства, бинты, антисептики, инструменты, консервы, хлеб. Иван пишет пост в соцсети для сбора пару тысяч гривен, а вместо этого получает 53 тысячи.

Война сделала невозможное — консолидировала украинцев, собрала в один кулак, объединила как никогда.

Люди выстраиваются в очереди в военкоматы, волонтерские пункты, терроборону. Эту нацию не победить.

Иван проводит обучение первой помощи, учит спасать жизнь, используя подручные материалы.

Радуга

Через несколько дней от страха не остается и следа. Только уверенность в победе. Всё будет Украина. А как иначе? Иначе быть не может.

Мы победим, мы уже выиграли. Потому что получили возможность начать все с чистого листа, а главное — без братских народов и иллюзий по этому поводу.

Переломный момент для украинской нации и Европы уже наступил. Держимся, друзья, и радуга обязательно появится в небе и душе.

История Энтони Уокера — добровольца из Канады ошеломляет. Имея жену и троих детей, 29-летний парень еще несколько недель назад был студентом университета и комиком, а сегодня уже на украинско-польской границе едет воевать за Украину. Читай его путь.