От канадского комика к защитнику Украины. История добровольца из Канады Энтони Уокера

29-летний Энтони Уокер еще несколько недель назад был студентом университета и комиком, а сегодня уже находится на украинско-польской границе и едет воевать за Украину.

О деятельности Энтони

У Энтони в социальных сетях более 100 тыс. подписчиков. Он стал известен благодаря тому, что высмеивал поклонников Дональда Трампа.

Несмотря на то, что у парня есть жена и трое детей, он все равно не смог оставаться в стороне от ситуации в Украине.

— Мы с женой смотрели новости, поступающие из Украины, фотографии, видео. Там ничего хорошего не было.

Я подумал: если бы это была Канада, мы бы хотели, чтобы кто-нибудь помог.

— Я не связан с Украиной. Я не украинец. Я — человек. Я думаю, что это достаточная причина, чтобы приехать сюда, — говорит парень.

У Энтони нет военного опыта. Кроме того, три года назад он был признан непригодным к военной службе.

Парень имеет редкое заболевание — гемофилию, нарушенную свертываемость крови.

В то же время он освоил ряд профессий, в том числе плотника и водителя грузовика. А также Уокер сертифицированный техник неотложной медицинской помощи. Именно этот навык он надеется использовать в Украине.

О других добровольцах

Сейчас парень планирует остаться на границе Польши несколько дней, чтобы подождать других добровольцев, в частности, бывших солдат из Канады, а также из Британии, Южной Кореи и США.

С тех пор как он объявил о том, что собирается в Украину, он получил кучу сообщений от тех, кто хочет поступить так же.

Энтони рассказывает, что этих сообщений стало еще больше после призывов к иностранным добровольцам от президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников, в частности министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

А еще Уокер говорит, что многие добровольцы романтизируют войну.

— Если вы хотите приехать сюда, потому что думаете, что это похоже на Call of Duty (компьютерная видеоигра о войне — ред.) — не приезжайте. Это не видеоигра, — подчеркивает канадец.

Энтони говорит, что его решимость помочь Украине появилась именно тогда, когда он увидел, как после обстрела в киевской онкологической больнице погиб ребенок.

Я сделаю все возможное, чтобы отомстить за этого ребенка. Я чувствую, что поступаю правильно.

Эта война ужасна. За девять дней она унесла тысячи жизней и разрушила сотни домов. Однако у нас уже есть свои герои. Читай историю Юрия Содоля, получившего звание Герой Украины.