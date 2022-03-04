Рассказы

От канадского комика к защитнику Украины. История добровольца из Канады Энтони Уокера

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 марта 2022, 16:00
Історія добровольця з Канади
Фото: BBC

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