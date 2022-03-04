Від канадського коміка до захисника України. Історія добровольця з Канади Ентоні Вокера

29-річний Ентоні Вокер ще кілька тижнів тому був студентом університету та коміком, а сьогодні він уже на українсько-польському кордоні та їде воювати за Україну.

Про діяльність Ентоні

Ентоні має у соціальних мережах понад 100 тис. підписників. Він став відомим завдяки тому, що висміював прихильників Дональда Трампа.

Попри те, що хлопець має жінку та троє дітей, він все одно не зміг залишитися осторонь ситуації в Україні.

— Ми з дружиною дивилися новини, які надходили з України, фотографії, відео. Там не було нічого хорошого.

Я подумав: якби це була Канада, ми б хотіли, щоб хтось допоміг.

— Я не пов’язаний з Україною. Я не українець. Я людина. Я думаю, що це достатня причина, щоб приїхати сюди, — каже хлопець.

Ентоні не має військового досвіду. Крім цього, три троки тому його визнали непридатним до військової служби.

Хлопець має рідкісне захворювання — гемофілію, порушене згортання крові.

Натомість він освоїв низку професій, зокрема теслі та водія вантажівки. А також Вокер сертифікований технік невідкладної медичної допомоги. Саме цю навичку він сподівається використати в Україні.

Про інших добровольців

Нині хлопець планує залишитися на кордоні Польщі кілька днів, щоб зачекати на інших добровольців, зокрема колишніх солдатів з Канади, а також із Британії, Південної Кореї та США.

Відтоді, як він оголосив про те, що збирається до України, він отримав купу повідомлень від тих, хто хоче вчинити так само.

Ентоні розповідає, що цих повідомлень стало ще більше після закликів до іноземних добровольців від президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

А ще Вокер каже, що багато добровольців романтизують війну.

— Якщо ви хочете приїхати сюди, бо думаєте, що це схоже на Call of Duty (комп’ютерна відеогра про війну — ред.) — не їдьте. Це не відеогра, — наголошує канадець.

Ентоні каже, що його рішучість допомогти України з’явилася саме тоді, коли він побачив, як після обстрілів у київській онкологічній лікарні загинула дитина.

Я зроблю все можливе, щоб помститися за цю дитину. Я відчуваю, що роблю правильно.

Ця війна страшна. За дев’ять днів вона забрала тисячі життів та зруйнувала сотні домівок. Проте ми вже маємо своїх героїв. Читай історію Юрія Содоля, який отримав звання Герой України.