Зупинимо окупантів разом! Зеленський звернувся до іноземців з пропозицією долучитися до опору РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземців, які хочуть допомогти Україні захищатися від російських загарбників.

Звернення опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський наголосив на тому, що українцям вистачає сил та мужності боронити свою державу, проте російська влада та армія чинять злочин проти всієї Європи.

Вони грубо порушують елементарні права людини в Європі, міжнародні конвенції та європейські цінності.

Тому Україна закликає іноземних громадян, які хочуть стати пліч-о-пліч з нами у боротьбі проти РФ, приїхати до України поповнити лави Сил територіальної оборони.

Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці можуть вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Щоб записатися до нього, потрібно звернутися до аташе з питань оборони Посольства України у відповідній державі (контактну інформацію можна знайти на сайті Посольства).

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