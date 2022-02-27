Остановим оккупантов вместе! Зеленский обратился к иностранцам с предложением присоединиться к сопротивлению РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранцам, желающим помочь Украине защищаться от российских захватчиков.

Обращение опубликовано на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что украинцам хватает сил и мужества защищать свое государство, однако российские власти и армия совершают преступление против всей Европы.

Они грубо нарушают элементарные права человека в Европе, международные конвенции и ценности.

Поэтому Украина призывает иностранных граждан, которые хотят стать бок о бок с нами в борьбе против РФ, приехать в Украину пополнить ряды Сил территориальной обороны.

Российская армия придерживается очень подлой тактики. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома — это окончательный довод для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие.

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 г. № 248, иностранцы могут вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Из иностранцев формируется отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Чтобы записаться к нему, нужно обратиться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в соответствующем государстве (контактную информацию можно найти на сайте Посольства).

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