Як допомогти українській армії без грошей? Розповідаємо про ці та інші способи

Україна вкотре показує світу, що ми єдині. Ми об’єднуємося і допомагаємо одне одному. Шкода, що приводом для цього є такі погані події, як напад сусідки-агресорки Росії.

Ми показуємо, що готові захищати нашу землю усіма способами, а військові вже восьмий рік поспіль оберігають наші кордони.

Нині українська армія потребує допомоги як ніколи.

Щоб у наших захисників залишався такий же сильний бойовий дух, треба їх підтримувати.

Підтримка армії — це не обов’язково гроші. Можна допомогти їм різними іншими шляхами.

Маскувальна сітка

Найпростіший і найлегший спосіб допомогти солдатам — це зробити маскувальну сітку. Дізнатися потрібні розміри маскування та робити його. Це зовсім не важко. Я навіть сама брала участь у цьому процесі. Ми в школі робили таку сітку, коли було перше загострення бойових дій.

Процес тривалий, працювали майже тиждень. Але бажання допомогти та згуртованість колективу перетворила його на приємне заняття.

Також за подібним принципом можна робити маскувальні костюми “кікімори”.

Якщо ти не знаєш, як це робити і як організувати процес, тобі допоможе організація Маскувальна сітка руками волонтерів. Там ти зможеш знайти все необхідне, що тебе цікавить.

(джерело фото: Маскувальна сітка руками волонтерів)

Переконаний, що хендмейд — це точно не твоє?

У такому разі можна пошукати вдома старі речі чи обрізки тканини, які тобі не потрібні, й віддати волонтерам.

Адже часто у пошуках “сировини” для сіток їм доводиться звертатися до пошивних фабрик чи стокових магазинів.

Пам’ятаю, в школі ми теж збирали різні крупи та “закатки”. Можна уточнити у волонтерів, чи потрібне це, і допомогти у такий спосіб.

Акумулятори та зарядні пристрої

Нині все залежить від електроніки. Засоби зв’язку, освітлення, електричні плити для приготування їжі тощо.

Солдати теж залежать від електронних приладів. Наприклад, пристрої для нічного бачення. Вони працюють завдяки акумуляторам. Тож армія потребує їх.

Про це повідомив на свої сторінці у Facebook волонтер Тім Златкін.

Ти можеш пожертвувати старі пальчикові акумулятори та зарядні пристрої для військових або ж купити кілька нових та передати їх до армійців. Здається, що це така дрібничка. Але саме такі дрібнички є дуже важливими.

Тонер

Також волонтери збирають тонер. Це порох, який дуже потрібен нашим військовим. Нещодавно волонтер Сергій Марко повідомив, що йому вдалося викупити цієї речовини аж на 41,2 тис. грн. Два ящики тепер прямують до тих, хто захищає наші кордони.

єПідтримка для армії

Віднедавна “ковідну” тисячу можна пожертвувати у фонд Повернись живим. З першого дня дії цієї функції фонд зібрав близько 200 млн грн.

Також Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Читати на тему Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії Тисячу єПідтримки чи залишки коштів можна пожертвувати на підтримку армії – деталі в матеріалі.

Медичні засоби

Медичні засоби, препарати — це одна з найнеобхідніших речей. На фронті може статися все, що завгодно. Ніколи не знаєш, що саме тобі знадобиться: жгут, шина, киснева маска чи просто перекис водню для подряпини.

На своїй сторінці у Facebook волонтерка Тата Кеплер розповідає, що вже вісім років допомагає армії й постійно не вистачає медичного оснащення.

На фронті потрібні ларингальні маски, “коміри”, внутрішньокісткові катетери (один коштує майже шість тисяч, а вони дуже необхідні), абдомінальні бандажі, вакуумні шини на руки та ноги, медичні рюкзаки, одноразові кисневі концентратори з м’якими масками, джгути тощо.

Також військовим потрібна техніка: планшети, ноутбуки.

Ти можеш допомогти та віддати свій старий планшет чи ноутбук або ж допомогти з медичними засобами.

Зірки та волонтерство

Відомий український телеведучий Сергій Притула займається волонтерством. Він також повідомляє про те, що дуже потрібні медикаменти.

А також попросив купувати та передавати військове спорядження.

— Потрібно все: бронежилети, каски, дрони, рації, розрузки, тактичне спорядження, наколінники, тепловізори, прибори нічного бачення, набої під натівський калібр, натівські аптечки, турнікети, кровоспинні.

У Києві везти на Гончара, 65. Дзвонити нікуди не треба, купляйте і везіть, гроші повертаємо одразу, — пише Притула.

А ще наші військові звернулися до громадян України з закликом допомагати їм. Тож раніше ми розповідали про прості, але дієві кроки допомоги ЗСУ.